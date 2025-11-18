Из США в Украину депортировали 50 украинцев, – ГПСУ

Из США в Украину депортировали 50 украинцев. Произошло это во вторник, 18 ноября.

Об этом сообщил глава ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу. Сейчас обстоятельства, из-за которых было принято решение о принудительном выдворении украинцев, устанавливаются.

Что известно о депортации украинцев из США?

В ГПСУ рассказали, что вернули граждан из США сначала в Польшу, а потом они отправились в Украину.

Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение,

– сказал Демченко.

Перед этим Украина получала информацию из США о планах на выдворение транзитом через польскую территорию лиц без гражданства США, которые являются выходцами из Украины.

"Сейчас пограничниками обеспечено их оформление в пограничном отношению на въезд в Украину в соответствии с определенными законодательством Правил", – добавил глава ГПСУ.

Он подчеркнул, что Украина в любых случаях принимает своих граждан.

Другие случаи депортаций