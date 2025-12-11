Как будет работать скрининг здоровья для украинцев 40+ в "Дії"

С 1 января 2026 года стартует программа для украинцев в возрасте от 40 и более лет, в рамках которой можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Государство компенсирует расходы на скрининг. Деньги заказать можно будет через приложение "Дія".

Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, объяснив, что была выбрана именно такая возрастная категория, потому что после 40 лет возрастает риск возникновения ряда заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, которые вызывают 60% преждевременных смертей в Украине, а также сахарным диабетом.

Украинцы от 40 лет получат уведомления

Правительство вводит такую программу для того, чтобы побудить украинцев заблаговременно проходить медицинское обследование, проверять состояние своего здоровья. Чтобы этот процесс был удобен для населения, через "Дію" будет предусмотрено получение денежной помощи в несколько кликов.

Программа начинается с 1 января. Для всех украинцев, которым исполнится 40 лет на 30 день после дня рождения поступит уведомление с приглашением пройти скрининг и подать заявление на получение компенсации. Процедура будет максимально легкой и быстрой,

– заверила Коваль.

Когда участие в программе подтвердится, человеку, подавшему соответствующую заявку, на его "Дія.Карту" поступит 2 тысячи гривен. Запись на прием и расход этих средств будет осуществляться в тех медучреждениях, которые присоединении к программе. Валерия Коваль подытожила, что среди таких учреждений есть как государственные, так и частные.

Что еще известно об этой программе?