Як працюватиме скринінг здоров'я для українців 40+ у "Дії"
- Від початку наступного року українці матимуть змогу перевірити стан свого здоров'я, на це держава передбачить компенсацію.
- Учасники програми отримають 2 тисячі гривень на "Дія.Картку" для медогляду в медзакладах, які беруть участь у програмі.
Від 1 січня 2026 року стартує програма для українців віком від 40 і більше років, в межах якої можна буде пройти безоплатне медичне обстеження. Держава компенсує витрати на скринінг. Гроші замовити можна буде через застосунок "Дія".
Про це в етері 24 Каналу розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, пояснивши, що була обрана саме така вікова категорія, бо після 40 років зростає ризик виникнення низки захворювань, зокрема серцево-судинних, які спричиняють 60% передчасних смертей в Україні, а також на цукровий діабет.
Дивіться також 2 мільйони на житло для переселенців: все, що треба знати про нову послугу в Дії
Українці від 40 років отримають сповіщення
Уряд запроваджує таку програму для того, щоб спонукати українців завчасно проходити медичне обстеження, перевіряти стан свого здоров'я. Аби цей процес був зручний для населення, через "Дію" буде передбачене отримання грошової допомоги в декілька кліків.
Програма починається з 1 січня. Для всіх українців, яким виповниться 40 років на 30 день після дня народження надійде сповіщення з запрошенням пройти скринінг і подати заяву на отримання компенсації. Процедура буде максимально легкою і швидкою,
– запевнила Коваль.
Коли участь у програмі підтвердиться, людині, яка подала відповідну заявку, на її "Дія.Картку" надійде 2 тисячі гривень. Запис на прийом і витрата цих коштів буде здійснюватися у тих медзакладах, які доєднанні до програми. Валерія Коваль підсумувала, що серед таких установ є як державні, так і приватні.
Що ще відомо про цю програму?
Пройти обстеження також зможуть люди, які не користуються застосунком "Дія". Достатньо буде замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори центру допоможуть подати заявку і прив'язати рахунок для отримання виплати.
Скринінг в межах цієї програми передбачає анкетування, під час якого здійснюватиметься оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров'я; лабораторні дослідження, які покажуть роботу серця, судин, нирок. Крім того, буде фізикальне обстеження – це вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо.
Українці самі обиратимуть медичний заклад: державний, комунальний чи приватний. Важлива умова полягає у тому, що він має бути у переліку учасників цієї програми. НСЗУ найближчим часом оприлюднить цей список. Місце реєстрації учасника програми не має значення.