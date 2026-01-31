Уклонисты и переселенцы за границей: Зеленский высказался о возвращении украинцев
- Зеленский считает, что причины выезда украинцев за границу разнообразные, включая страх, панику, уклонение от службы, личные потери и моральную боль.
- Президент подчеркнул важность доверия среди военных на фронте, отметив, что эмоциональные призывы отправить всех "уклонистов" на передовую не учитывают реалистичную ситуацию и позицию тех, кто уже воюет.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину немало украинцев выехало за границу. Зеленский отметил, что у каждого причины для этого разные и каждый случай требует понимания.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Český rozhlas Plus.
Что глава государства сказал об украинцах, которые выехали за границу?
Зеленский отметил, что война в Украине продолжается с 2014 года, впрочем до начала полномасштабного вторжения некоторые граждане считали, что этот "конфликт" лично их не касается. Впрочем, мнение большинства украинцев по этому поводу после 2022 года изменилось – многие люди переосмыслили реальность.
По словам президента, причины выезда украинцев за границу разные: кто-то выехал из-за страха, паники, кто-то из-за уклонения от службы, кто-то из-за личных потерь и моральной боли.
Мы должны понимать, что война принесла горе всем, и относиться ко всем одинаково невозможно. Те, кто потеряли близких, пережили невыносимую боль, и их потери нельзя сравнивать с кем-то другим,
– добавил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что не оценивает ситуацию только из-за количества людей, которые выехали за границу. Он воспринимает это как большое испытание и подчеркивает, что именно благодаря миллионам украинцев, которые остались, Украина сохранилась.
Можно ли вернуть всех "уклонистов" и отправить на фронт?
Также во время разговора Владимир Зеленский высказался о мужчинах, которые выехали за границу, чтобы уклониться от службы. Президент заявил, что из-за недостатка личного состава военные не имеют возможности на ротации или отпуска.
"Было бы справедливо, чтобы они имели отпуска, чтобы они имели возможность увидеть семью, родных. Это дает энергию", – добавил он.
В то же время он подчеркнул, что на фронте важнейшим является доверие собратьев: "Каждый отвечает не только за государство, но и за тех, кто рядом". Поэтому, по словам президента, важно не только количество солдат на фронте, а и их понимание ответственности и готовности подставить плечо собрату.
Президент подчеркнул, что несмотря на возможную помощь "уклонистов" на фронте, стоит учитывать мнение тех, кто уже воюет, ведь доверие к собратьям критически важно.
Он добавил, что эмоциональные требования "забрать всех и отправить на фронт" не слишком реалистичны, мол, нужно учитывать позицию тех, кто стоит на передовой.
Сколько украинцев выехало за границу во время войны?
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, около 11 миллионов украинцев выехали за границу.
Впрочем, в МИД сообщили, что на консульском учете за рубежом находятся примерно 8,5 миллиона украинцев.
В то же время реальное количество граждан Украины за пределами государства значительно больше.