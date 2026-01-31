Ухилянти та переселенці за кордоном: Зеленський висловився про повернення українців

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало українців виїхало за кордон. Зеленський наголосив, що у кожного причини для цього різні й кожен випадок потребує розуміння.

Про це Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю Český rozhlas Plus.

Дивіться також "Цифри я навіть озвучувати не хочу": Сирський відверто про кількість військових у СЗЧ

Що глава держави сказав про українців, які виїхали за кордон?

Зеленський наголосив, що війна в Україні триває з 2014 року, втім до початку повномасштабного вторгнення деякі громадяни вважали, що цей "конфлікт" особисто їх не стосується. Втім, думка більшості українців щодо цього після 2022 року змінилась – багато людей переосмислили реальність.

За словами президента, причини виїзду українців за кордон є різними: хтось виїхав через страх, паніку, хтось через ухилення від служби, хтось через особисті втрати та моральний біль.

Ми повинні розуміти, що війна принесла горе всім, і ставитися до всіх однаково неможливо. Ті, хто втратили близьких, пережили нестерпний біль, і їхні втрати не можна порівнювати з кимось іншим,

– додав Зеленський.

Український лідер додав, що не оцінює ситуацію лише через кількість людей, які виїхали за кордон. Він сприймає це як велике випробування та підкреслює, що саме завдяки мільйонам українців, які залишились, Україна збереглась.

Чи можна повернути усіх "ухилянтів" та відправити на фронт?

Також під час розмови Володимир Зеленський висловився про чоловіків, які виїхали за кордон, аби ухилитись від служби. Президент заявив, що через нестачу особового складу військові не мають можливості на ротації чи відпустки.

"Було б справедливо, щоб вони мали відпустки, щоб вони мали можливість побачити сім'ю, рідних. Це дає енергію", – додав він.

Водночас він підкреслив, що на фронті найважливішою є довіра побратимів: "Кожен відповідає не лише за державу, а й за тих, хто поруч". Тому, за словами президента, важлива не лише кількість солдат на фронті, а і їхнє розуміння відповідальності та готовності підставити плече побратиму.

Президент наголосив, що попри можливу допомогу "ухилянтів" на фронті, варто враховувати думку тих, хто вже воює, адже довіра до побратимів критично важлива.

Він додав, що емоційні вимоги "забрати всіх і відправити на фронт" не є надто реалістичними, мовляв, потрібно зважати на позицію тих, хто стоїть на передовій.

Скільки українців виїхало за кордон під час війни?