Зеленский рассказал, как европейский лидер просил его призвать беженцев возвращаться домой

Зеленский рассказал, что один европейский лидер просил его приглашать украинцев обратно в Украину. Политик говорил, что его стране трудно с таким количеством беженцев.

Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.

Как Зеленского просили приглашать украинцев обратно?

Зеленский рассказал, что один из европейских лидеров ему как-то сказал, что Зеленский мог бы приглашать украинцев обратно в Украину, потому что его призыв там никто не услышит, а общество Европы поддерживает людей, уехавших от войны. Но тот лидер отметил, что его стране трудно с таким количеством беженцев.

Президент отметил, что люди едут за границу по разным причинам. некоторые вывозят семьи и возвращается или в конце концов не находит себя за рубежом. В то же время Украине было бы легче, если бы молодые люди, в частности мобилизационного возраста возвращались защищать свою страну.

