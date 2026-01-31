Зеленський розповів, як європейський лідер просив його закликати біженців повертатися додому
- Зеленський розповів, що один європейський лідер просив його закликати українців повертатися додому через труднощі з кількістю біженців.
- Президент зазначив, що повернення молодих людей, особливо мобілізаційного віку, полегшило б ситуацію в Україні.
Зеленський розповів, що один європейський лідер просив його запрошувати українців назад в Україну. Політик казав, що його країні важко з такою кількістю біженців.
Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.
Як Зеленського просили запрошувати українців назад?
Зеленський розповів, що один з європейських лідерів йому якось сказав, що Зеленський міг би запрошувати українців назад в Україну, бо його заклик там ніхто не почує, а суспільство Європи підтримує людей, що поїхали від війни. Але той лідер зазначив, що його країні важко з такою кількістю біженців.
Президент зазначив, що люди їдуть за кордон з різних причин. дехто вивозить сім'ї і повертається або зрештою не знаходить себе за кордоном. Водночас Україні було б легше, якби молоді люди, зокрема мобілізаційного віку поверталися захищати свою країну.
У Німеччині заговорили про депортацію українців
У Німеччині проживають понад 320 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Висилати їх за ухилення від мобілізації на батьківщині країна не зобов'язана.
Кабінет міністрів ФРН зазначив: депортація можлива лише щодо осіб, які не мають чинного дозволу на проживання у Німеччині. Окремо вказується, що питання може розглядатися в судовому порядку лише у разі офіційного запиту з боку України.