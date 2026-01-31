Зеленський розповів, як європейський лідер просив його закликати біженців повертатися додому

Зеленський розповів, що один європейський лідер просив його запрошувати українців назад в Україну. Політик казав, що його країні важко з такою кількістю біженців.

Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.

Як Зеленського просили запрошувати українців назад?

Зеленський розповів, що один з європейських лідерів йому якось сказав, що Зеленський міг би запрошувати українців назад в Україну, бо його заклик там ніхто не почує, а суспільство Європи підтримує людей, що поїхали від війни. Але той лідер зазначив, що його країні важко з такою кількістю біженців.

Президент зазначив, що люди їдуть за кордон з різних причин. дехто вивозить сім'ї і повертається або зрештою не знаходить себе за кордоном. Водночас Україні було б легше, якби молоді люди, зокрема мобілізаційного віку поверталися захищати свою країну.

