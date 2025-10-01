Кроме непосредственной зоны боевых действий, в Украине появляются так называемые "тыловые фронты". В этих зонах будут уничтожать телекоммуникации, энергетику, логистику и газовый сегмент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Что будет происходить на "тыловых фронтах"?

"Флеш" объяснил, что на "тыловых фронтах" на 20 – 50 километров от границы с обеих сторон стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории непригодными для проживания – как для гражданских, так и для военных.

Речь идет об уничтожении телекоммуникаций, энергетики, логистики, газового сегмента,

– отметил специалист.

По его словам, если бои на основных фронтах остановятся, то война на "тыловых" будет продолжаться дальше.

"Флеш" также рассказал, что эти фронты в основном атакуют с применением беспилотников, ракет, РСЗО и управляемых авиабомб. По словам специалиста, сейчас Украине для усиления обороны стоит:

Анализировать видео ударов противника по ключевым объектам и на основе этого усиливать защиту: определять, какие укрепления эффективны, а какие – нет.



Разрабатывать локальные системы раннего оповещения об угрозах для военных и гражданских.



Выявлять с помощью современных технологий вражеские подразделения и технику "по ту сторону" и осуществлять прицельные контратаки.



Строить системы РЭБ.



Строить системы активной защиты от БПЛА (ПВО, турели, перехватчики, МВГ и т.д.).



Строить защищенные цепочки логистики и укрытия для военных на этой территории.

Если ничего не делать, эти тыловые фронты будут расти в глубину. Советы, что делать по ту сторону, не моя тема. И конечно они не публичные,

– подытожил "Флеш".

