В Україні з'являться тилові фронти, де Росія знищуватиме всю інфраструктуру, – "Флеш"
- В Україні з'являються "тилові фронти", де Росія знищує інфраструктуру, щоб зробити території непридатними для проживання.
- Для захисту "тилових фронтів" Україні слід посилювати оборону, аналізуючи атаки та розробляючи системи захисту й раннього оповіщення.
Окрім безпосередньої зони бойових дій, в Україні з'являються так звані "тилові фронти". В цих зонах знищуватимуть телекомунікацію, енергетику, логістику та газовий сегмент.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Читайте також Такого ще не було: українські дрони зупинили рекордну частину нафтопереробки Росії
Що відбуватиметься на "тилових фронтах"?
"Флеш" пояснив, що на "тилових фронтах" на 20 – 50 кілометрів від кордону з обох боків сторони знищуватимуть всю інфраструктуру, щоб зробити ці території непридатними для проживання – як для цивільних, так і для військових.
Йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента,
– зазначив фахівець.
За його словами, якщо бої на основних фронтах зупиняться, то війна на "тилових" триватиме далі.
"Флеш" також розповів, що ці фронти в основному атакують із застосуванням безпілотників, ракет, РСЗВ та керованих авіабомб. За словами спеціаліста, наразі Україні для посилення оборони варто:
- Аналізувати відео ударів противника по ключових об'єктах і на основі цього посилювати захист: визначати, які укріплення ефективні, а які – ні.
- Розробляти локальні системи раннього оповіщення про загрози для військових і цивільних.
- Виявляти за допомогою сучасних технологій ворожі підрозділи та техніку "по той бік" і здійснювати прицільні контратаки.
- Будувати системи РЕБ.
- Будувати системи активного захисту від БПЛА (ППО, турелі, перехоплювачі, МВГ тощо).
- Будувати захищені ланцюжки логістики та укриття для військових на цій території.
Якщо нічого не робити, ці тилові фронти будуть рости в глибину. Поради, що робити по той бік, не моя тема. І звичайно вони не публічні,
– підсумував "Флеш".
Росія регулярно обстрілює прикордонні області: останні новини
У ніч проти 1 жовтня російська армія вчергове масовано атакувала Харківську область. Унаслідок удару по Харкову та Чугуївському району сталися пожежі та постраждали люди.
Через удар по Славутичу 1 жовтня мешканці Чернігівської області частково залишилися без світла в домівках.
В цей день під атакою російських безпілотників також опинилося місто Конотоп, що на Сумщині – там пролунала серія вибухів.