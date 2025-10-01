Укр Рус
24 Канал Новини України В Україні з'являться тилові фронти, де Росія знищуватиме всю інфраструктуру, – "Флеш"
1 жовтня, 18:47
3

В Україні з'являться тилові фронти, де Росія знищуватиме всю інфраструктуру, – "Флеш"

Поліна Буянова
Основні тези
  • В Україні з'являються "тилові фронти", де Росія знищує інфраструктуру, щоб зробити території непридатними для проживання.
  • Для захисту "тилових фронтів" Україні слід посилювати оборону, аналізуючи атаки та розробляючи системи захисту й раннього оповіщення.

Окрім безпосередньої зони бойових дій, в Україні з'являються так звані "тилові фронти". В цих зонах знищуватимуть телекомунікацію, енергетику, логістику та газовий сегмент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова

Читайте також Такого ще не було: українські дрони зупинили рекордну частину нафтопереробки Росії 

Що відбуватиметься на "тилових фронтах"?

"Флеш" пояснив, що на "тилових фронтах" на 20 – 50 кілометрів від кордону з обох боків сторони знищуватимуть всю інфраструктуру, щоб зробити ці території непридатними для проживання – як для цивільних, так і для військових.

Йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента, 
– зазначив фахівець.

За його словами, якщо бої на основних фронтах зупиняться, то війна на "тилових" триватиме далі.

"Флеш" також розповів, що ці фронти в основному атакують із застосуванням безпілотників, ракет, РСЗВ та керованих авіабомб. За словами спеціаліста, наразі Україні для посилення оборони варто:

  • Аналізувати відео ударів противника по ключових об'єктах і на основі цього посилювати захист: визначати, які укріплення ефективні, а які – ні. 
     
  • Розробляти локальні системи раннього оповіщення про загрози для військових і цивільних. 
     
  • Виявляти за допомогою сучасних технологій ворожі підрозділи та техніку "по той бік" і здійснювати прицільні контратаки. 
     
  • Будувати системи РЕБ.
     
  • Будувати системи активного захисту від БПЛА (ППО, турелі, перехоплювачі, МВГ тощо).
     
  • Будувати захищені ланцюжки логістики та укриття для військових на цій території.

Якщо нічого не робити, ці тилові фронти будуть рости в глибину. Поради, що робити по той бік, не моя тема. І звичайно вони не публічні, 
– підсумував "Флеш".

Росія регулярно обстрілює прикордонні області: останні новини