Окрім безпосередньої зони бойових дій, в Україні з'являються так звані "тилові фронти". В цих зонах знищуватимуть телекомунікацію, енергетику, логістику та газовий сегмент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що відбуватиметься на "тилових фронтах"?

"Флеш" пояснив, що на "тилових фронтах" на 20 – 50 кілометрів від кордону з обох боків сторони знищуватимуть всю інфраструктуру, щоб зробити ці території непридатними для проживання – як для цивільних, так і для військових.

Йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента,

– зазначив фахівець.

За його словами, якщо бої на основних фронтах зупиняться, то війна на "тилових" триватиме далі.

"Флеш" також розповів, що ці фронти в основному атакують із застосуванням безпілотників, ракет, РСЗВ та керованих авіабомб. За словами спеціаліста, наразі Україні для посилення оборони варто:

Аналізувати відео ударів противника по ключових об'єктах і на основі цього посилювати захист: визначати, які укріплення ефективні, а які – ні.



Розробляти локальні системи раннього оповіщення про загрози для військових і цивільних.



Виявляти за допомогою сучасних технологій ворожі підрозділи та техніку "по той бік" і здійснювати прицільні контратаки.



Будувати системи РЕБ.



Будувати системи активного захисту від БПЛА (ППО, турелі, перехоплювачі, МВГ тощо).



Будувати захищені ланцюжки логістики та укриття для військових на цій території.

Якщо нічого не робити, ці тилові фронти будуть рости в глибину. Поради, що робити по той бік, не моя тема. І звичайно вони не публічні,

– підсумував "Флеш".

