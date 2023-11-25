Блокирование польской границы: в Украине заявили о первых проблемах с топливом
Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. В результате в Украине заявили о первых проблемах с горючим.
О проблемах с топливом из-за блокады границы рассказал заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Смотрите также Полиция в Польше трижды призвала местные власти отменить разрешение блокировать границу с Украиной
Какая ситуация на границе Украины и Польши
"Мы уже видим проблемы с поставкой топлива в Украину", – сказал он.
Маркиян Дмитрасевич подчеркнул, что на сегодня ситуация на границе не критична для украинского экспорта.
Он сообщил, что через польские границы пересечение украинских грузовиков заблокировано. По его словам, в среднем идет один грузовик в час ежедневно.
Хотя это и уменьшает уровень украинского продовольственного экспорта, однако у Украины есть возможность использовать железнодорожные пути. Один из основных путей экспорта проходит через дунайские порты.
Также Дмитрасевич заявил, что в Украине очень довольны работой нашего зернового коридора из одесских портов.
Что происходит на границе
- В ноябре польские перевозчики заблокировали пограничные переходы из Украины для грузовиков. В очередях въезда в Украину ожидают более 3 грузовиков.
- С начала протестов на границе скончались двое водителей. Поэтому посол Украины в Польше сообщил, что Украина направила ноту с требованием распустить забастовку.
- Отметим, что польские перевозчики требуют отмены транспортного безвиза для Украины. Однако в Еврокомиссии заявили, что не могут выполнить это требование митингующих.
- Перевозчики также отказались от разблокировки границы, несмотря на переговоры с украинскими чиновниками.
- В Федерации работодателей Украины заявили, что из-за блокирования перевозчиков Украина потеряла около 400 миллионов евро. Если учесть косвенные потери, то размер ущерба составляет миллиарды евро.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе, сказал, что она возникла "из-за некоторых политических шагов наших соседей".
- Добавим, что протесты польских перевозчиков не повлияли на движение автобусов и легковых автомобилей на въезд и выезд из Украины.