Блокирование границы не влияет на движение пассажирских автобусов и автомобилей. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет 24 Канал.

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Автобусы и легковые автомобили легко пересекают границу

Демченко отметил, что польские участники акции протеста отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта.

Следовательно, украинские пограничники констатируются, что автобусы и легковые автомобили легко пересекают границу на въезд и выезд.

Что известно о забастовках на границе

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать пограничные переходы из Украины.

Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и проведения их проверок.

Польские перевозчики отказались от разблокирования границы после переговоров с украинскими чиновниками. В то же время в Еврокомиссии заявили, что не могут выполнить одно из требований митингующих, то есть отменить транспортный безвиз для Украины

Посол Украины в Польше сообщил, что Украина направила ноту с требованием распустить забастовку польских перевозчиков. Причиной стала вторая смерть украинского водителя на границе.

Однако польские перевозчики угрожают, что не снимут блокаду в ближайшие несколько месяцев.

По состоянию на утро 24 ноября из-за блокады границы в очередях на въезд в Украину ожидают 3 700 грузовиков. 23 ноября участники блокады взялись за еще один пункт пропуска. Речь идет о "Медике – Шегини", он был последним, который не перекрыли перевозчики.