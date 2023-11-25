Сложно ситуация на границах требует серьезного подхода, в частности, перехода в юридическую плоскость. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко, отметив, что неформальные переговоры не помогают.

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Что стало причинами блокирования границ

Одна из веских причин происходящего на границах Польши и Украины – окончание председательства старого правительства. А вот новый должен быть назначен до 15 декабря. Поэтому ситуация в польских властях несколько нестабильна.

Впрочем, вероятно, это не единственная причина стачек на границах.

Мы не знаем всех нюансов. Возможно работают личные, бизнесс связи. Для партии "Право и Справедливость", которая пока остается руководящей, были важны связи с фермерами, поэтому эти особые отношения точно работают и в политическом контексте.

– заметил Владимир Фесенко.

Не так открыто, но не исключено, что связи с властями и с транспортниками. Как раз накануне окончания срока старого правительства, оно может теснее сотрудничать с потенциальными работодателями, спонсорами и играть в их пользу.

"В любом случае ситуация не является нормальной. Действительно, здесь появляются противоречия между интересами Польши. Да, есть экономические интересы, безусловно, любая страна будет их защищать, но есть и война. Если Польша заявляет, что помогает нам в войне, нужно не только на словах это демонстрировать. Позиция польского правительства вызывает вопросы и удивление", – подчеркнул политолог.

Конечно, помощь Польши на первый год войны против России нельзя нивелировать. Польша была одним из самых активных друзей Украины, во многом помогая нам. За это Украина, безусловно, очень благодарна. Однако, к сожалению, в последние месяцы наблюдаются противоположные тенденции.

Владимир Фесенко о блокировании границы со стороны Польши: смотрите видео

Следует понимать, что как у Украины, так и в Польше есть один враг – Россия. Так же как нельзя забывать о европейской солидарности, весомой для всех европейских стран.

Как урегулировать конфликт

Для того чтобы разрешить ситуацию, необходимо обращаться и к специалистам по европейскому праву прежде всего по транспортным вопросам. Среди главных вопросов – как должен действовать транспортный безвиз.

Транспортный безвиз с ЕС

Украина и Европейский Союз 29 июня подписали соглашение о транспортном безвизе. Она упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства Евросоюза. Это, в свою очередь, позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции из-за автомобильных пунктов пропуска.

Кроме того, Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Отметим, что одним из главных требований польских митингующих является отмена транспортного безвиза для Украины. В то же время, в Европейской комиссии говорят, что для отмены соглашения нет оснований, поэтому выполнить это требование не могут.

"Здесь нужно применять разные методы. Например, иск не будет означать, что будет суд. Если организаторы акции или польское правительство будут знать, что появится иск о возмещении ущерба, то, думаю, это может на них повлиять", – заметил Фесенко.

В качестве примера можно привести ситуацию с зерновым кризисом. Даже то, что Украина заявила, что она может обратиться во Всемирную торговую организацию и начать соответствующие арбитражные процессы, – это оказало свое влияние. Хотя полякам это очень не понравилось, но в конце концов это способствовало поиску компромисса.

Более того, со стороны польской стороны, особенно организаторов акции, было многие прямые и косвенные нарушения ь. Имеется в виду не только европейские правила, но и само польское законодательство.

Я так понимаю, что неформально пытаются договориться, но это не работает. Возможно, как раз перевод этого конфликта в правовую плоскость, угроза возмещения ущерба подействует,

– подчеркнул политолог.

Безусловно, следует также инициировать более активный переговорный процесс с европейской и польской стороны. Кроме того, как раз Еврокомиссия должна подтолкнуть польское правительство к решительным действиям. Ведь именно пассивность с его стороны и затягивает конфликт.

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