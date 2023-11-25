Складна ситуація на кордонах потребує серйозного підходу, зокрема переходу у юридичну площину. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що неформальні переговори не допомагають.

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Що стало причинами блокування кордонів

Одна із вагомих причин того, що відбувається на кордонах Польщі та України – закінчення головування старого уряду. А ось новий мають призначити до 15 грудня. Тож ситуація у польській владі є дещо нестабільною.

Втім, імовірно, це не єдина причина страйків на кордонах.

Ми не знаємо всіх нюансів. Можливо, працюють особисті, бізнесові зв'язки. Для партії "Право і Справедливість", яка поки залишається керівною, були важливими зв'язки з фермерами, тому ці особливі стосунки точно працюють і в політичному контексті,

– зауважив Володимир Фесенко.

Не так відкрито, але не виключено, що є зв'язки влади і з транспортниками. Якраз напередодні закінчення терміну старого уряду, він може тісніше співпрацювати з потенційними роботодавцями, спонсорами та грати на їхню користь.

"У будь-якому випадку ситуація не є нормальною. Справді, тут проявляються протиріччя між інтересами Польщі. Так, є економічні інтереси, безумовно, будь-яка країна їх захищатиме, але є і війна. Якщо Польща заявляє, що допомагає нам у війні – треба не лише на словах це демонструвати. Позиція польського уряду викликає запитання та здивування", – наголосив політолог.

Звісно, допомогу Польщі на перший рік війни проти Росії не можна нівелювати. Польща була одним з найактивніших друзів України, багато у чому нам допомагаючи. За це Україна, безумовно, дуже вдячна. Однак, на жаль, останніми місяцями спостерігаються протилежні тенденції.

Володимир Фесенко про блокування кордону з боку Польщі: дивіться відео

Варто розуміти, що як в України, так і в Польщі є один ворог – Росія. Так само як не можна забувати про європейську солідарність, яка вагома для усіх європейських країн.

Як врегулювати конфлікт

Для того, аби вирішити ситуацію, необхідно звертатися і до фахівців з європейського права насамперед з транспортних питань. Серед головних запитань – як має діяти транспортний безвіз.

Транспортний безвіз з ЄС

Україна та Європейський Союз 29 червня підписали угоду про транспортний безвіз. Вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави Євросоюзу. Це, своєю чергою, дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Крім того, Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Зауважимо, що одна з головних вимог польських мітингувальників – скасування транспортного безвізу для України. Водночас у Європейській комісії кажуть, що для скасування угоди немає підстав, тож виконати цю вимогу не можуть.

"Тут треба застосовувати різні методи. Наприклад, позов не означатиме, що буде суд. Якщо організатори акції або польський уряд знатимуть, що з'явиться позов про відшкодування збитків, то, думаю, це може на них вплинути", – зауважив Фесенко.

Як приклад, можна навести ситуацію із зерновою кризою. Навіть те, що Україна заявила, що вона може звернутися до Світової організації торгівлі та почати відповідні арбітражні процеси, – це мало свій вплив. Хоч полякам це дуже не сподобалось, але зрештою, це сприяло пошуку компромісу.

Ба більше, з боку польської сторони, особливо організаторів акції, було чимало прямих та непрямих порушень. Мовиться не лише європейські правила, але й саме польське законодавство.

Я так розумію, що неформально намагаються домовитись, але це не працює. Можливо, якраз переведення цього конфлікту в правову площину, загроза відшкодування збитків подіє,

– наголосив політолог.

Безумовно, потрібно також ініціювати активніший переговорний процес з європейської та польської сторони. Крім того, якраз Єврокомісія має підштовхнути польський уряд до рішучих дій. Адже саме пасивність з його боку і затягує конфлікт.

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