Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области
- Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области, взяв в плен более 50 оккупантов.
- В освобожденном селе установлен украинский флаг, символ возвращения свободы и силы духа.
Украинские защитники продолжают бороться против врага и освобождать населенные пункты, которые тот пытался занять. На этот раз стало известно, что был освобожден Кучеров Яр в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал
Как десантникам удалось зачистить Кучеров Яр?
Военные рассказали, что подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132 отдельный разведывательный батальон ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении.
В ходе операции в плен было взято более 50 человек противника,
– отметили десантники.
Как десантники освобождали Кучеров Яр в Донецкой области / Видео из фейсбука ДШВ ВСУ
Также украинские воины установили в освобожденном селе украинский флаг – символ возвращения жизни, свободы и силы духа.
Как защитники устанавливали украинский флаг в Кучеровом Яру / Видео с фейсбука Генштаба ВСУ
Стоит отметить, что Кучеров Яр расположен в верхней части вражеского выступления на Добропольском направлении. Ранее аналитики DeepState писали, что Силы Обороны Украины восстановили позиции вблизи Нового Шахматного и Кучерова Яра.
Где расположен Кучеров Яр: смотрите на карте
Кстати, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказывал в эфире 24 Канала, что ВСУ сорвали планы российских оккупантов на Добропольском направлении, взяв их в оперативное окружение на нескольких позициях. Поэтому враг должен был перебрасывать свои войска на Александровское направление.
Какая ситуация сейчас на Добропольском направлении?
Военные 1-го корпуса НГУ "Азов" 16 октября Силы обороны Украины сорвали наступление россиян в Донецкой области, а именно на Шахово и Владимировку. Тогда россияне потеряли 9 единиц бронетехники, еще 4 были повреждены.
Владимир Зеленский рассказывал, что, по состоянию на 10 октября, потери россиян на Добропольском направлении составляют около 13 тысяч солдат. Речь идет о "двухсотых" и "трехсотых".
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что по состоянию на 9 октября в результате успешных наступательных действий наших военных было освобождено 180,8 квадратных километра территории Донецкой области. Еще 212,9 квадратных километра было зачищено от диверсантов.