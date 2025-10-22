Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
- Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині, взявши в полон понад 50 окупантів.
- У визволеному селі встановлено український прапор, символ повернення свободи та сили духу.
Українські захисники продовжують боротися проти ворога та звільняти населені пункти, які той намагався зайняти. Цього разу стало відомо, що було звільнено Кучерів Яр у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ та Генштаб ЗСУ.
Як десантникам вдалося зачистити Кучерів Яр?
Військові розповіли, що підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку.
В ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника,
– зазначили десантники.
Як десантники звільняли Кучерів Яр у Донецькій області / Відео з фейсбуку ДШВ ЗСУ
Також українські воїни встановили у визволеному селі український прапор – символ повернення життя, свободи та сили духу.
Як захисники встановлювали український прапор у Кучеровому Яру / Відео з фейсбуку Генштабу ЗСУ
Варто зазначити, що Кучерів Яр розташований у верхній частині ворожого виступу на Добропільському напрямку. Раніше аналітики DeepState писали, що Сили Оборони України відновили позиції поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру.
Де розташований Кучерів Яр: дивіться на карті
До речі, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповідав в етері 24 Каналу, що ЗСУ зірвали плани російських окупантів на Добропільському напрямку, взявши їх в оперативне оточення на кількох позиціях. Через це ворог мусив перекидати свої війська на Олександрівський напрямок.
Яка ситуація зараз на Добропільському напрямку?
Військові 1-го корпусу НГУ "Азов" 16 жовтня Сили оборони України зірвали наступ росіян на Донеччині, а саме на Шахове та Володимирівку. Тоді росіяни втратили 9 одиниць бронетехніки, ще 4 було пошкоджено.
Володимир Зеленський розповідав, що, станом на 10 жовтня, втрати росіян на Добропільському напрямку становлять близько 13 тисяч солдатів. Йдеться про "двохсотих" та "трьохсотих".
А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав, що станом на 9 жовтня внаслідок успішних наступальних дій наших військових було звільнено 180,8 квадратного кілометра території Донеччини. Ще 212,9 квадратного кілометра було зачищено від диверсантів.