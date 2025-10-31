Не успел подготовить сценарий: ирландский журналист назвал главную слабость Путина

Россия систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь заморозить украинцев зимой. Но впервые россияне сами начали ощущать последствия войны из-за украинских ударов по российской энергетике.

Ирландский журналист Кейлин Робертсон объяснил в эфире 24 Канала, что это создает для Путина новый тип давления, который он не может контролировать через пропаганду, поскольку россияне внезапно ощутили на себе реальность войны, и никто не знает, какой будет их реакция.

Как зимний кризис открыл новые слабые места Кремля?

Россия с 2022 года систематически атакует украинские ТЭЦ и электростанции. Однако украинцы приспособились к темноте и холоду, а Министерство энергетики Украины диверсифицирует энергосистему по всей стране, отходя от старой советской модели.

В этом году россияне впервые сами ощутили на себе последствия войны.

Люди, которые потребляли исключительно российскую пропаганду и получали новости только от Путина, теперь спрашивают: почему они не могут включить отопление, почему мерзнут и почему на заправках нет топлива,

– сказал Робертсон.

Путин управляет Россией благодаря контролю над нарративом – об этом пишет Энн Эпплбом в книге "Автократии и диктаторы". Но эта ситуация вышла за пределы его контроля.

Россияне привыкли к недостатку и очередям за товарами, но теперь ситуация обострилась гораздо быстрее.

"Путин не успел подготовить пропагандистское объяснение, не может контролировать нарратив – и это создает принципиально новую ситуацию. Именно в этой скорости и непредсказуемости кроется главная угроза для кремлевского режима", – подчеркнул Робертсон.

