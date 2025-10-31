Не успел подготовить сценарий: ирландский журналист назвал главную слабость Путина
- Украинские удары по российской энергетике создают новый вид давления на Путина, который он не может контролировать из-за пропаганды.
- Россияне впервые ощутили последствия войны, что создает непредсказуемую ситуацию для Кремля.
Россия систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь заморозить украинцев зимой. Но впервые россияне сами начали ощущать последствия войны из-за украинских ударов по российской энергетике.
Ирландский журналист Кейлин Робертсон объяснил в эфире 24 Канала, что это создает для Путина новый тип давления, который он не может контролировать через пропаганду, поскольку россияне внезапно ощутили на себе реальность войны, и никто не знает, какой будет их реакция.
Как зимний кризис открыл новые слабые места Кремля?
Россия с 2022 года систематически атакует украинские ТЭЦ и электростанции. Однако украинцы приспособились к темноте и холоду, а Министерство энергетики Украины диверсифицирует энергосистему по всей стране, отходя от старой советской модели.
В этом году россияне впервые сами ощутили на себе последствия войны.
Люди, которые потребляли исключительно российскую пропаганду и получали новости только от Путина, теперь спрашивают: почему они не могут включить отопление, почему мерзнут и почему на заправках нет топлива,
– сказал Робертсон.
Путин управляет Россией благодаря контролю над нарративом – об этом пишет Энн Эпплбом в книге "Автократии и диктаторы". Но эта ситуация вышла за пределы его контроля.
Россияне привыкли к недостатку и очередям за товарами, но теперь ситуация обострилась гораздо быстрее.
"Путин не успел подготовить пропагандистское объяснение, не может контролировать нарратив – и это создает принципиально новую ситуацию. Именно в этой скорости и непредсказуемости кроется главная угроза для кремлевского режима", – подчеркнул Робертсон.
Что известно о потерях россиян на фронте?
С начала года украинские защитники уничтожили около половины российских комплексов "Панцирь". При этом РФ производит примерно 30 таких систем ежегодно.
Украина уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и вывела из строя радиолокационную станцию "НЕБО-У" в Ростовской области. Системы "БУК-М3" и "НЕБО-У" представляли серьезную угрозу для украинской авиации и стоили по несколько сотен миллионов долларов каждая.
Движение сопротивления взорвало железнодорожные пути на временно оккупированных территориях Запорожья, остановив движение военного поезда россиян. Такие операции по подрыву путей являются важным шагом для ослабления российской логистики и нарушения планов оккупантов на фронте.