Не встиг підготувати сценарій: ірландський журналіст назвав головну слабкість Путіна

Росія систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись заморозити українців взимку. Але вперше росіяни самі почали відчувати наслідки війни через українські удари по російській енергетиці.

Ірландський журналіст Кейлін Робертсон пояснив в ефірі 24 Каналу, що це створює для Путіна новий тип тиску, який він не може контролювати через пропаганду, оскільки росіяни раптово відчули на собі реальність війни, і ніхто не знає, якою буде їхня реакція.

Як зимова криза відкрила нові слабкі місця Кремля?

Росія з 2022 року систематично атакує українські ТЕЦ та електростанції. Проте українці пристосувалися до темряви та холоду, а Міністерство енергетики України диверсифікує енергосистему по всій країні, відходячи від старої радянської моделі.

Цьогоріч росіяни вперше самі відчули на собі наслідки війни.

Люди, які споживали виключно російську пропаганду та отримували новини лише від Путіна, тепер запитують: чому вони не можуть увімкнути опалення, чому мерзнуть і чому на заправках немає палива,

– сказав Робертсон.

Путін керує Росією завдяки контролю над наративом – про це пише Енн Епплбом у книзі "Автократії та диктатори". Але ця ситуація вийшла за межі його контролю.

Росіяни звикли до нестачі та черг за товарами, але тепер ситуація загострилася набагато швидше.

"Путін не встиг підготувати пропагандистське пояснення, не може контролювати наратив – і це створює принципово нову ситуацію. Саме в цій швидкості та непередбачуваності криється головна загроза для кремлівського режиму", – наголосив Робертсон.

Що відомо про втрати росіян на фронті?