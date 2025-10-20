"Нужна практика в бою": Зеленский ответил, будет ли США покупать украинские беспилотники
Украина готова делиться с США опытом производства и применения дронов. Также речь идет о соглашении Drone Deal по поставкам украинских беспилотников партнерам.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает 24 Канал.
Будут ли США покупать дроны в Украине?
Украинский лидер отметил, что современная война базируется на комбинированных операциях, где дроны играют ключевую роль в разрежении систем ПВО. Украина активно использует собственные беспилотники и ракеты, тогда как дальнобойное оружие, в частности Tomahawk, есть в арсенале США.
Президент Украины добавил, что американская индустрия признает преимущества украинских дронов благодаря реальному боевому опыту.
Безусловно, у США серьезная индустрия, они и сами могут их делать. Но нужна практика на поле боя. США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: "Вашей практики сегодня у нас нет. И, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие",
– сказал лидер Украины.
Зеленский напомнил, что есть два аспекта: Mega Deal – по закупке американского оружия, в частности ракет и систем ПВО, и Drone Deal – по украинским дронов.
Украина, по мнению президента Зеленского, готова продавать излишки своей продукции партнерам. Например, из 4 тысяч морских дронов половину можно экспортировать.
Украинский лидер подчеркнул, что речь не идет о передаче технологий. По его словам, Украина открыта к совместному производству, в частности с США, однако стремится сохранить технологии, поскольку они созданы в боевых условиях.
Последние заявления лидера Украины
Президент Зеленский заявил, что Украина не видит смысла нарушать перемирие нарушать перемирие при надежных гарантиях безопасности. Они должны исключать повторное нападение диктатора Путина.
Также он отметил, что Россия обращается с ресурсами страны как с частной собственностью для сотрудничества с США, тогда как Украина не будет "распродавать" себя.
Европейские страны готовы совместно с Украиной добиться от США поставки ракет Tomahawk. Зеленский отметил, что европейские лидеры могут обратиться к Трампу, а сами ракеты есть и в арсеналах ЕС.