Україна готова ділитися зі США досвідом виробництва та застосування дронів. Також йдеться про угоду Drone Deal щодо постачання українських безпілотників партнерам.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

Чи купуватимуть США дрони в Україні?

Український лідер наголосив, що сучасна війна базується на комбінованих операціях, де дрони відіграють ключову роль у розрідженні систем ППО. Україна активно використовує власні безпілотники та ракети, тоді як далекобійна зброя, зокрема Tomahawk, є в арсеналі США.

Президент України додав, що американська індустрія визнає переваги українських дронів завдяки реальному бойовому досвіду.

Безумовно, у США серйозна індустрія, вони і самі можуть їх робити. Але потрібна практика на полі бою. США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: "Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі",

– сказав лідер України.

Зеленський нагадав, що є два аспекти: Mega Deal – щодо закупівлі американської зброї, зокрема ракет і систем ППО, та Drone Deal – щодо українських дронів.

Україна, на думку президента Зеленського, готова продавати надлишки своєї продукції партнерам. Наприклад, із 4 тисяч морських дронів половину можна експортувати.

Український лідер підкреслив, що не йдеться про передачу технологій. За його словами, Україна відкрита до спільного виробництва, зокрема з США, однак прагне зберегти технології, оскільки вони створені в бойових умовах.

Останні заяви лідера України