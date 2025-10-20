Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

Чи купуватимуть США дрони в Україні?

Український лідер наголосив, що сучасна війна базується на комбінованих операціях, де дрони відіграють ключову роль у розрідженні систем ППО. Україна активно використовує власні безпілотники та ракети, тоді як далекобійна зброя, зокрема Tomahawk, є в арсеналі США.

Президент України додав, що американська індустрія визнає переваги українських дронів завдяки реальному бойовому досвіду.

Безумовно, у США серйозна індустрія, вони і самі можуть їх робити. Але потрібна практика на полі бою. США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: "Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі",

– сказав лідер України.

Зеленський нагадав, що є два аспекти: Mega Deal – щодо закупівлі американської зброї, зокрема ракет і систем ППО, та Drone Deal – щодо українських дронів.

Україна, на думку президента Зеленського, готова продавати надлишки своєї продукції партнерам. Наприклад, із 4 тисяч морських дронів половину можна експортувати.

Український лідер підкреслив, що не йдеться про передачу технологій. За його словами, Україна відкрита до спільного виробництва, зокрема з США, однак прагне зберегти технології, оскільки вони створені в бойових умовах.

