Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает 24 Канал.

Будут ли США покупать дроны в Украине?

Украинский лидер отметил, что современная война базируется на комбинированных операциях, где дроны играют ключевую роль в разрежении систем ПВО. Украина активно использует собственные беспилотники и ракеты, тогда как дальнобойное оружие, в частности Tomahawk, есть в арсенале США.

Президент Украины добавил, что американская индустрия признает преимущества украинских дронов благодаря реальному боевому опыту.

Безусловно, у США серьезная индустрия, они и сами могут их делать. Но нужна практика на поле боя. США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: "Вашей практики сегодня у нас нет. И, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие",

– сказал лидер Украины.

Зеленский напомнил, что есть два аспекта: Mega Deal – по закупке американского оружия, в частности ракет и систем ПВО, и Drone Deal – по украинским дронов.

Украина, по мнению президента Зеленского, готова продавать излишки своей продукции партнерам. Например, из 4 тысяч морских дронов половину можно экспортировать.

Украинский лидер подчеркнул, что речь не идет о передаче технологий. По его словам, Украина открыта к совместному производству, в частности с США, однако стремится сохранить технологии, поскольку они созданы в боевых условиях.

