Более 2 десятков: украинский военный сбил рекордное количество вражеских "Шахедов" за ночь
- Военный "Мигель" сбил за одну ночь 24 ударных дрона "Шахед".
- Инициатива "Дикие шершни" поощряет военных превысить установленный рекорд.
В Украине зафиксировали новый рекорд в умении эффективно противостоять российским дроновым атакам. Так, боец 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка сбил за одну ночь 24 ударных дрона "Шахед".
Автором рекорда стал военный с позывным "Мигель". Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на команду "Дикие шершни", которая производит дроны-перехватчики STING.
Как военные поощряют к новым достижениям?
На фоне выдающегося результата "Мигеля" и необходимости бороться с вражескими БпЛА стартовала большая инициатива, призванная усилить самых эффективных бойцов и вместе сократить количество "Шахедов" в украинском небе.
Единственное условие участия – превысить действующий рекорд по сбиваниям. В "Диких шершней" отметили, что тому, кто сможет превзойти это достижение и сбить более 24 "Шахедов", подарят 35 перехватчиков STING и три наземные станции.
После завершения инициативы самые результативные участники получат следующие награды:
за первое место – 20 дронов STING и наземную станцию;
за второе место – 10 перехватчиков STING и наземную станцию;
за третье место – 5 перехватчиков STING и наземную станцию.
Военные также отмечают, что в рейтинг пойдут все дроны, сбитые одним человеком за сутки в период с сентября по декабрь.
Справочно:
STING – это квадрокоптер традиционного строения с массивным центральным куполом, в котором расположены камера и боевая часть. Его заявленная эффективная дистанция для уничтожения "Шахедов" достигает примерно 25 километров.
Больше о дронах-перехватчиках
В течение лета Украина активно развивала технологии перехвата БпЛА. В начале июля 2025 года, при участии Зеленского, был заключен меморандум о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat по совместному производству беспилотников, прежде всего перехватчиков.
На конференции "YES-2025" представитель Офиса Президента Павел Палиса заверил, что украинская армия уже имеет необходимые типы беспилотников, способных эффективно сбивать и российские "Шахеды".
Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские дроны-перехватчики сейчас уничтожают около 68% вражеских ударных БпЛА, и подчеркнул, что этот показатель и в дальнейшем будет расти.
Он также отмечал, что в Украине уже работает несколько компаний, которые запустили масштабное производство таких перехватчиков. Это один из самых экономически выгодных инструментов борьбы с вражескими дронами.