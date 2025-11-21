Понад 2 десятки: український військовий збив рекордну кількість ворожих "Шахедів" за ніч
- Військовий "Мігель" збив за одну ніч 24 ударні дрони "Шахед".
- Ініціатива "Дикі шершні" заохочує військових перевищити встановлений рекорд.
В Україні зафіксували новий рекорд у вмінні ефективно протистояти російським дроновим атакам. Так, боєць 1020-го зенітного ракетно‑артилерійського полку збив за одну ніч 24 ударні дрони "Шахед".
Автором рекорду став військовий із позивним "Мігель". Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на команду "Дикі шершні", яка виготовляє дрони-перехоплювачі STING.
Читайте також Дрони поцілили в житловий сектор: уранці росіяни вкотре атакують Одесу та область
Як військові заохочують до нових досягнень?
На тлі визначного результату "Мігеля" й необхідності боротися з ворожими БпЛА стартувала велика ініціатива, покликана підсилити найефективніших бійців і разом скоротити кількість "Шахедів" в українському небі.
Єдина умова участі – перевищити чинний рекорд зі збиттів. У "Диких шершнів" зазначили, що тому, хто зможе перевершити це досягнення й збити понад 24 "Шахеди", подарують 35 перехоплювачів STING та три наземні станції.
Після завершення ініціативи найрезультативніші учасники отримають такі нагороди:
за перше місце – 20 дронів STING і наземну станцію;
за друге місце – 10 перехоплювачів STING та наземну станцію;
за третє місце – 5 перехоплювачів STING і наземну станцію.
Військові також зазначають, що в рейтинг підуть усі дрони, збиті однією людиною за добу в період із вересня до грудня.
Довідково:
STING – це квадрокоптер традиційної будови з масивним центральним куполом, у якому розташовані камера та бойова частина. Його заявлена ефективна дистанція для знищення "Шахедів" сягає приблизно 25 кілометрів.
Більше про дрони-перехоплювачі
Упродовж літа Україна активно розвивала технології перехоплення БпЛА. На початку липня 2025 року, за участі Зеленського, було укладено меморандум про співпрацю з американською компанією Swift Beat щодо спільного виробництва безпілотників, насамперед перехоплювачів.
На конференції "YES‑2025" представник Офісу Президента Павло Паліса запевнив, що українська армія вже має необхідні типи безпілотників, здатних ефективно збивати й російські "Шахеди".
Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські дрони-перехоплювачі нині знищують близько 68% ворожих ударних БпЛА, і підкреслив, що цей показник і надалі зростатиме.
Він також зазначав, що в Україні вже працює кілька компаній, які запустили масштабне виробництво таких перехоплювачів. Це один із найбільш економічно вигідних інструментів боротьби з ворожими дронами.