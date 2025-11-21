Понад 2 десятки: український військовий збив рекордну кількість ворожих "Шахедів" за ніч

В Україні зафіксували новий рекорд у вмінні ефективно протистояти російським дроновим атакам. Так, боєць 1020-го зенітного ракетно‑артилерійського полку збив за одну ніч 24 ударні дрони "Шахед".

Автором рекорду став військовий із позивним "Мігель". Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на команду "Дикі шершні", яка виготовляє дрони-перехоплювачі STING.

Як військові заохочують до нових досягнень?

На тлі визначного результату "Мігеля" й необхідності боротися з ворожими БпЛА стартувала велика ініціатива, покликана підсилити найефективніших бійців і разом скоротити кількість "Шахедів" в українському небі.

Єдина умова участі – перевищити чинний рекорд зі збиттів. У "Диких шершнів" зазначили, що тому, хто зможе перевершити це досягнення й збити понад 24 "Шахеди", подарують 35 перехоплювачів STING та три наземні станції.

Після завершення ініціативи найрезультативніші учасники отримають такі нагороди:

за перше місце – 20 дронів STING і наземну станцію;

за друге місце – 10 перехоплювачів STING та наземну станцію;

за третє місце – 5 перехоплювачів STING і наземну станцію.

Військові також зазначають, що в рейтинг підуть усі дрони, збиті однією людиною за добу в період із вересня до грудня.

Довідково: STING – це квадрокоптер традиційної будови з масивним центральним куполом, у якому розташовані камера та бойова частина. Його заявлена ефективна дистанція для знищення "Шахедів" сягає приблизно 25 кілометрів.

