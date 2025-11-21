Автором рекорду став військовий із позивним "Мігель". Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на команду "Дикі шершні", яка виготовляє дрони-перехоплювачі STING.
Як військові заохочують до нових досягнень?
На тлі визначного результату "Мігеля" й необхідності боротися з ворожими БпЛА стартувала велика ініціатива, покликана підсилити найефективніших бійців і разом скоротити кількість "Шахедів" в українському небі.
Єдина умова участі – перевищити чинний рекорд зі збиттів. У "Диких шершнів" зазначили, що тому, хто зможе перевершити це досягнення й збити понад 24 "Шахеди", подарують 35 перехоплювачів STING та три наземні станції.
Після завершення ініціативи найрезультативніші учасники отримають такі нагороди:
за перше місце – 20 дронів STING і наземну станцію;
за друге місце – 10 перехоплювачів STING та наземну станцію;
за третє місце – 5 перехоплювачів STING і наземну станцію.
Військові також зазначають, що в рейтинг підуть усі дрони, збиті однією людиною за добу в період із вересня до грудня.
Довідково:
STING – це квадрокоптер традиційної будови з масивним центральним куполом, у якому розташовані камера та бойова частина. Його заявлена ефективна дистанція для знищення "Шахедів" сягає приблизно 25 кілометрів.
Більше про дрони-перехоплювачі
Упродовж літа Україна активно розвивала технології перехоплення БпЛА. На початку липня 2025 року, за участі Зеленського, було укладено меморандум про співпрацю з американською компанією Swift Beat щодо спільного виробництва безпілотників, насамперед перехоплювачів.
На конференції "YES‑2025" представник Офісу Президента Павло Паліса запевнив, що українська армія вже має необхідні типи безпілотників, здатних ефективно збивати й російські "Шахеди".
Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські дрони-перехоплювачі нині знищують близько 68% ворожих ударних БпЛА, і підкреслив, що цей показник і надалі зростатиме.
Він також зазначав, що в Україні вже працює кілька компаній, які запустили масштабне виробництво таких перехоплювачів. Це один із найбільш економічно вигідних інструментів боротьби з ворожими дронами.