Автором рекорду став військовий із позивним "Мігель". Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на команду "Дикі шершні", яка виготовляє дрони-перехоплювачі STING.

Читайте також Дрони поцілили в житловий сектор: уранці росіяни вкотре атакують Одесу та область

Як військові заохочують до нових досягнень?

На тлі визначного результату "Мігеля" й необхідності боротися з ворожими БпЛА стартувала велика ініціатива, покликана підсилити найефективніших бійців і разом скоротити кількість "Шахедів" в українському небі.

Єдина умова участі – перевищити чинний рекорд зі збиттів. У "Диких шершнів" зазначили, що тому, хто зможе перевершити це досягнення й збити понад 24 "Шахеди", подарують 35 перехоплювачів STING та три наземні станції.

Після завершення ініціативи найрезультативніші учасники отримають такі нагороди:

за перше місце – 20 дронів STING і наземну станцію;

за друге місце – 10 перехоплювачів STING та наземну станцію;

за третє місце – 5 перехоплювачів STING і наземну станцію.

Військові також зазначають, що в рейтинг підуть усі дрони, збиті однією людиною за добу в період із вересня до грудня.

Довідково: STING – це квадрокоптер традиційної будови з масивним центральним куполом, у якому розташовані камера та бойова частина. Його заявлена ефективна дистанція для знищення "Шахедів" сягає приблизно 25 кілометрів.

Більше про дрони-перехоплювачі