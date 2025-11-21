Автором рекорда стал военный с позывным "Мигель". Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на команду "Дикие шершни", которая производит дроны-перехватчики STING.

Читайте также Дроны попали в жилой сектор: утром россияне в очередной раз атакуют Одессу и область

Как военные поощряют к новым достижениям?

На фоне выдающегося результата "Мигеля" и необходимости бороться с вражескими БпЛА стартовала большая инициатива, призванная усилить самых эффективных бойцов и вместе сократить количество "Шахедов" в украинском небе.

Единственное условие участия – превысить действующий рекорд по сбиваниям. В "Диких шершней" отметили, что тому, кто сможет превзойти это достижение и сбить более 24 "Шахедов", подарят 35 перехватчиков STING и три наземные станции.

После завершения инициативы самые результативные участники получат следующие награды:

за первое место – 20 дронов STING и наземную станцию;

за второе место – 10 перехватчиков STING и наземную станцию;

за третье место – 5 перехватчиков STING и наземную станцию.

Военные также отмечают, что в рейтинг пойдут все дроны, сбитые одним человеком за сутки в период с сентября по декабрь.

Справочно: STING – это квадрокоптер традиционного строения с массивным центральным куполом, в котором расположены камера и боевая часть. Его заявленная эффективная дистанция для уничтожения "Шахедов" достигает примерно 25 километров.

Больше о дронах-перехватчиках