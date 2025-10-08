Практически самолет, летчик-инструктор назвал ряд преимуществ модернизированного "Нептуна"
- Модернизированный "Нептун" получил дополнительные топливные баки, позволяющие ему преодолевать на 100 – 200 км большее расстояние.
- "Нептун" может поражать цели на расстоянии до 1 000 км, а производство ракет составляет около 50 единиц в год.
Украина показала партнерам из НАТО модернизированный ракетный комплекс "Нептун". Обновленная версия получила утолщенный корпус с дополнительными баками для горючего.
Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что такие изменения фактически превращают "Нептун" в самолет по принципу полета. Благодаря этому ракета может преодолевать на сотни километров большее расстояние.
Какие изменения получил модернизированный "Нептун"?
Новая версия ракеты имеет конформные баки – дополнительные топливные отсеки, повторяющие форму корпуса. Они не отсоединяются во время полета, а остаются на корпусе, обеспечивая больший запас горючего. Благодаря этому ракета может лететь дольше и преодолевать большее расстояние.
Ракета такого уровня – это, по сути, тот же самолет с турбореактивным двигателем, который может работать несколько часов,
– отметил Свитан.
Дополнительное топливо увеличивает дальность примерно на 100 – 200 километров и почти не влияет на вес ракеты. В то же время инженерам важно сохранить центровку, чтобы не нарушить аэродинамику во время полета. Модернизированный "Нептун" может поражать цели на расстоянии до 1 000 километров. Благодаря этому "Нептун" пригоден и для поражения кораблей, и для работы по наземным целям.
Темпы производства и дальнейшее развитие
Ракеты изготавливает КБ "Луч", сейчас производство составляет около 50 единиц в год. Это примерно одна ракета в неделю, чего мало для обеспечения армии.
Сейчас подтверждено около 50 ракет в год, надо ставить их на поток,
– подытожил Свитан.
Он также отметил, что Украине нужно развивать программы баллистических ракет различной дальности. В перспективе важно инвестировать и в космические технологии, чтобы создавать системы, способные обходить современную противовоздушную оборону.
Что известно о ракете "Нептун":
- Украинская крылатая ракета "Нептун" имеет три версии: Р-360 с дальностью до 280 километров, Р-360Л или "Длинный Нептун" с дальностью около 1000 километров и "Пузатый Нептун" с конформными баками примерно 500 километров.
- В ночь на 14 марта 2025 года "Длинный Нептун" поразил нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Президент Украины 15 марта подтвердил, что ракета прошла боевые испытания и преодолела около 1000 километров.
- Разработку комплекса "Нептун" осуществило киевское КБ "Луч". Ракета Р-360 стоит на вооружении с 2020 года и в апреле 2022 года поразила российский крейсер "Москва".