Украина показала партнерам из НАТО модернизированный ракетный комплекс "Нептун". Обновленная версия получила утолщенный корпус с дополнительными баками для горючего.

Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что такие изменения фактически превращают "Нептун" в самолет по принципу полета. Благодаря этому ракета может преодолевать на сотни километров большее расстояние.

Смотрите также Работают надежно: авиаэксперт раскрыл хитрости атаки на порт в российском Туапсе

Какие изменения получил модернизированный "Нептун"?

Новая версия ракеты имеет конформные баки – дополнительные топливные отсеки, повторяющие форму корпуса. Они не отсоединяются во время полета, а остаются на корпусе, обеспечивая больший запас горючего. Благодаря этому ракета может лететь дольше и преодолевать большее расстояние.

Ракета такого уровня – это, по сути, тот же самолет с турбореактивным двигателем, который может работать несколько часов,

– отметил Свитан.

Дополнительное топливо увеличивает дальность примерно на 100 – 200 километров и почти не влияет на вес ракеты. В то же время инженерам важно сохранить центровку, чтобы не нарушить аэродинамику во время полета. Модернизированный "Нептун" может поражать цели на расстоянии до 1 000 километров. Благодаря этому "Нептун" пригоден и для поражения кораблей, и для работы по наземным целям.

Темпы производства и дальнейшее развитие

Ракеты изготавливает КБ "Луч", сейчас производство составляет около 50 единиц в год. Это примерно одна ракета в неделю, чего мало для обеспечения армии.

Сейчас подтверждено около 50 ракет в год, надо ставить их на поток,

– подытожил Свитан.

Он также отметил, что Украине нужно развивать программы баллистических ракет различной дальности. В перспективе важно инвестировать и в космические технологии, чтобы создавать системы, способные обходить современную противовоздушную оборону.

Что известно о ракете "Нептун":