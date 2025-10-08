Україна показала партнерам з НАТО модернізований ракетний комплекс "Нептун". Оновлена версія отримала потовщений корпус із додатковими баками для пального.

Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що такі зміни фактично перетворюють "Нептун" на літак за принципом польоту. Завдяки цьому ракета може долати на сотні кілометрів більшу відстань.

Дивіться також Працюють надійно: авіаексперт розкрив хитрощі атаки на порт у російському Туапсе

Які зміни отримав модернізований "Нептун"?

Нова версія ракети має конформні баки – додаткові паливні відсіки, що повторюють форму корпусу. Вони не від'єднуються під час польоту, а залишаються на корпусі, забезпечуючи більший запас пального. Завдяки цьому ракета може летіти довше й долати більшу відстань.

Ракета такого рівня – це, по суті, той самий літак із турбореактивним двигуном, який може працювати кілька годин,

– зазначив Світан.

Додаткове паливо збільшує дальність приблизно на 100 – 200 кілометрів і майже не впливає на вагу ракети. Водночас інженерам важливо зберегти центрування, щоб не порушити аеродинаміку під час польоту. Модернізований "Нептун" може вражати цілі на відстані до 1 000 кілометрів. Завдяки цьому "Нептун" придатний і для ураження кораблів, і для роботи по наземних цілях.

Темпи виробництва та подальший розвиток

Ракети виготовляє КБ "Луч", зараз виробництво становить близько 50 одиниць на рік. Це приблизно одна ракета на тиждень, чого замало для забезпечення армії.

Зараз підтверджено близько 50 ракет на рік, треба ставити їх на потік,

– підсумував Світан.

Він також наголосив, що Україні потрібно розвивати програми балістичних ракет різної дальності. У перспективі важливо інвестувати й у космічні технології, щоб створювати системи, здатні обходити сучасну протиповітряну оборону.

Що відомо про ракету "Нептун":