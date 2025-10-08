Проте українські фахівці вважають ці твердження неточними. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Які є модифікації українського "Нептуна"?

Нещодавно відбулась публічна презентація нової версії крилатої української ракети "Нептун", яку неофіційно назвали "Пузатим" через конформні баки. Опісля з'явилася думка, що йдеться не про третю, а вже про четверту модифікацію.

Таке припущення висловив авторитетний експерт H I Sutton, який опублікував власне бачення розвитку цих ракет.

Припущення щодо версій ракети: дивіться фото

За його версією, існують такі модифікації:

базова Р-360, відома до 2021 року;

"Нептун-МД" – подовжена версія, вперше нібито зафіксована у червні 2024 року;

"Довгий Нептун", представлений у серпні 2025 року;

новий "Пузатий Нептун".

Скільки їх насправді?

Водночас фахівці Defense Express зауважили, що частина цих тверджень є неточною. Зокрема, датування "Нептун-МД" (Р-360) 2024 роком. Зазначається, що ця модель перебувала на підприємстві ще у 2019 – 2020 роках і демонструвалась на виставках.

Крім того, неправильно вказано індекс "Пузатого Нептуна". Характеристики РК-360Л, або "Нептун-Д" були оголошені раніше. На оприлюднених відео з виставки видно ракету зі змінним діаметром фюзеляжу без конформних баків.

За даними Defense Express, у "Довгого Нептуна", скоріше за все, незмінними залишилися двигун і хвостовий відсік, а центральна частина фюзеляжу стала ширшою.

Тобто, за даними фахівців, наразі можна говорити про три версії "Нептуна":

Р-360 – дальність 280 кілометрів;

Р-360Л ("Довгий Нептун") – дальність близько 1000 кілометрів;

"Пузатий Нептун" з конформними баками – приблизна дальність 500 кілометрів.

У латинізованому позначенні це R-360, R-360M (Middle) та R-360L (Long).

Модифікації крилатої ракети "Нептун" / Фото Defence Express

Через різні ракурси зйомки точне зіставити версії наразі складно, додають аналітики.

Які досягнення "Нептуна"?