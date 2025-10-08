Однако украинские специалисты считают эти утверждения неточными. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Смотрите также "Томагавки" даже без запуска могут усадить Путина за стол переговоров, – The Telegraph
Какие есть модификации украинского "Нептуна"?
Недавно состоялась публичная презентация новой версии крылатой украинской ракеты "Нептун", которую неофициально назвали "Пузатым" из-за конформных баков. После появилось мнение, что речь идет не о третьей, а уже о четвертой модификации.
Такое предположение высказал авторитетный эксперт H I Sutton, который опубликовал собственное видение развития этих ракет.
Предположение относительно версий ракеты: смотрите фото
По его версии, существуют следующие модификации:
- базовая Р-360, известна до 2021 года;
- "Нептун-МД" – удлиненная версия, впервые якобы зафиксирована в июне 2024 года;
- "Длинный Нептун", представлен в августе 2025 года;
- новый "Пузатый Нептун".
Сколько их на самом деле?
В то же время специалисты Defense Express отметили, что часть этих утверждений является неточной. В частности, датировка "Нептун-МД" (Р-360) 2024 годом. Отмечается, что эта модель находилась на предприятии еще в 2019 – 2020 годах и демонстрировалась на выставках.
Кроме того, неправильно указан индекс "Пузатого Нептуна". Характеристики РК-360Л, или "Нептун-Д" были объявлены ранее. На обнародованных видео с выставки видно ракету с переменным диаметром фюзеляжа без конформных баков.
По данным Defense Express, у "Длинного Нептуна", скорее всего, неизменными остались двигатель и хвостовой отсек, а центральная часть фюзеляжа стала шире.
То есть, по данным специалистов, сейчас можно говорить о трех версиях "Нептуна":
- Р-360 – дальность 280 километров;
- Р-360Л ("Длинный Нептун") – дальность около 1000 километров;
- "Пузатый Нептун" с конформными баками – примерная дальность 500 километров.
В латинизированном обозначении это R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long).
Модификации крылатой ракеты "Нептун" / Фото Defence Express
Из-за разных ракурсов съемки точное сопоставить версии пока сложно, добавляют аналитики.
Какие достижения "Нептуна"?
В 2024 году ВСУ осуществили более 50 ударов по объектам россиян с использованием ракет "Нептун". Система эффективно поражает как морские, так и наземные цели.
В сентябре Украина ударила по заводу "Электродеталь" в Карачеве, что в России, ракетами "Нептун". На спутниковых снимках было видно пробитую кровлю главного цеха и поврежденную котельную после попадания.