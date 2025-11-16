Дети видели только прилеты: в Харьковской области открыли безопасное детское пространство

В Новопокровке Харьковской области открыли 10 пространство-укрытие для детей, созданное при поддержке итальянского и украинского фондов. Несмотря на то, что предыдущие пространства уничтожили россияне, волонтеры продолжают создавать места, где дети могут безопасно социализироваться.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что укрытие имеет несколько зон и автономное энергоснабжение.

Как благотворители превратили хранилище в современный хаб для детей?

Итальянский фонд Helpcode и украинский CodeIT4life объединились для создания детского пространства-укрытия на деоккупированных территориях, куда международные доноры приходят редко из-за рисков безопасности.

Однако в этих общинах живет много людей. В Новопокровке, например, живет тысяча детей, а вместе с другими населенными пунктами громады здесь проживает 16 тысяч местных жителей и 11 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых также много детей.

Строительство началось еще в 2023 году, и с тех пор искали финансирование. На полный ремонт удалось привлечь около 6 миллионов гривен. Большинство средств предоставил итальянский фонд, а наполнение пространства обеспечил украинский.

Ранее оно было приведено в порядок как обычное хранилище. Теперь это красивое, функциональное пространство. Там есть зоны для каждого: для ребенка, который хочет тихо почитать, для родителей, которые будут ждать детей, для активных подростков, которые приходят на киноклуб или записывают подкасты,

– отметила Черненко.

Также пространство оборудовано автономными источниками питания, чтобы дети могли находиться там и продолжать занятия даже во время отключений.

Как дети сами придумали зонирование нового укрытия?

Укрытие зонированное: есть комната для дошкольников, пространство для тренингов, лифт для людей с инвалидностью и два выхода для безопасности.

"Такое зонирование придумали наши дети – они любят читать книги, но не любят просто сидеть на месте. Поэтому появилась зона "антибиблиотеки" с книгами и пуфами. Здесь есть проектор для просмотра фильмов и место для проведения дебатов", – рассказала Светлана Алешина, заместитель председателя Новопокровского поселкового совета.

Татьяна, жительница Новопокровки, рассказала, что в укрытии дети смогут танцевать, петь и разделять радостные мгновения со своими сверстниками. Тогда как дома они видят только прилеты и тревоги.

Команда благотворителей принципиально выбирала громады возле линии фронта.

В Слатино мы только наполнили пространство и запланировали открытие, как началось наступление на Волчанск – ситуация ухудшилась, и пространство разрушили. В Дергачах большое пространство под школой уничтожили тремя ракетами прямым попаданием. Продолжаем создавать эти пространства, мечтая, что когда-то они станут ненужны. Пока делаем, что можем, чтобы дети чувствовали себя безопасно,

– объяснила Евгения Семеняк, заместитель директора БФ CodeIT4life.

Сейчас уже начались переговоры по строительству 11 детского подросткового пространства. Где именно оно будет расположено, расскажут позже.

