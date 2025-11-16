Діти бачили лише прильоти: на Харківщині відкрили безпечний дитячий простір

На Харківщині в Новопокровці відкрили 10 простір-укриття для дітей, створений за підтримки італійського та українського фондів. Попри те, що попередні простори знищили росіяни, волонтери продовжують створювати місця, де діти можуть безпечно соціалізуватися.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що укриття має кілька зон та автономне енергопостачання.

Дивіться також: Росія вдарила по дитмайданчику в Харкові

Як благодійники перетворили сховище на сучасний хаб для дітей?

Італійський фонд Helpcode та український CodeIT4life об'єдналися для створення дитячого простору-укриття на деокупованих територіях, куди міжнародні донори приходять рідко через безпекові ризики.

Однак у цих громадах живе багато людей. У Новопокровці, наприклад, мешкає тисяча дітей, а разом з іншими населеними пунктами громади тут проживає 16 тисяч місцевих жителів і 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких також багато дітей.

Будівництво розпочалося ще у 2023 році, і з того часу шукали фінансування. На повний ремонт вдалося залучити близько 6 мільйонів гривень. Більшість коштів надав італійський фонд, а наповнення простору забезпечив український.

Раніше воно було приведене до ладу як звичайне сховище. Тепер це красивий, функціональний простір. Там є зони для кожного: для дитини, яка хоче тихо почитати, для батьків, які чекатимуть на дітей, для активних підлітків, які приходять на кіноклуб або записують подкасти,

– зазначила Черненко.

Також простір обладнаний автономними джерелами живлення, щоб діти могли перебувати там і продовжувати заняття навіть під час відключень.

Як діти самі придумали зонування нового укриття?

Укриття зоноване: є кімната для дошкільнят, простір для тренінгів, ліфт для людей з інвалідністю та два виходи для безпеки.

"Таке зонування вигадали наші діти – вони люблять читати книжки, але не люблять просто сидіти на місці. Тому з'явилася зона "антибібліотеки" з книжками та пуфами. Тут є проєктор для перегляду фільмів і місце для проведення дебатів", – розповіла Світлана Альошина, заступниця голови Новопокровської селищної ради.

Тетяна, мешканка Новопокровки, розповіла, що в укритті діти зможуть танцювати, співати та розділяти радісні миті зі своїми однолітками. Тоді як вдома вони бачать лише прильоти та тривоги.

Команда благодійників принципово обирала громади біля лінії фронту.

У Слатине ми тільки наповнили простір і запланували відкриття, як почався наступ на Вовчанськ – ситуація погіршилася, і простір зруйнували. У Дергачах великий простір під школою знищили трьома ракетами прямим влучанням. Продовжуємо створювати ці простори, мріючи, що колись вони стануть непотрібні. Поки робимо, що можемо, щоб діти відчували себе безпечно,

– пояснила Євгенія Семеняк, заступниця директора БФ CodeIT4life.

Наразі вже розпочалися переговори щодо будівництва 11 дитячого підліткового простору. Де саме він буде розташований, розкажуть пізніше.

Що ще відомо про атаки росіян по цивільній інфраструктурі?