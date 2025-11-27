В Украине есть более 60 тысяч укрытий: в МВД сказали, сколько населения могут вместить
- В Украине есть почти 62 тысячи укрытий, которые могут вместить только половину населения.
- Разработана стратегия развития фонда защитных сооружений до 2034 года, которая включает увеличение количества укрытий и привлечение международной помощи.
В Украине в целом сейчас насчитывается почти 62 тысячи укрытий. Однако этого количества недостаточно.
Такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Новости к теме В Киеве во время массированного обстрела журналистку с сыном пытались выгнать из укрытия
Сколько населения могут вместить украинские укрытия?
Глава МВД отметил, что в Украине недостаточно укрытий.
Сейчас у нас система укрытий насчитывает примерно 62 тысячи объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить только половину населения нашего государства. Особенно это ощущается в прифронтовых регионах,
– сказал Клименко.
Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев отметил, что с начала 2025 года фонд укрытий увеличился на 2685 объектов.
Он также напомнил, что ранее МВД, Министерство развития общин и территорий, МИД, Минэкономики, Минздрав, МОН и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разработали стратегию развития фонда защитных сооружений до 2034 года.
Основная цель стратегии заключается в том, что прежде всего укрытия должны быть в учреждениях образования, больницах и тому подобное. Ключевые цели стратегии – укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий и формирование культуры безопасности населения.
Сергеев добавил, что эта стратегия предусматривает привлечение международной помощи и средств местных бюджетов, дообустройства подземных пространств, которые можно использовать для укрытия, и не только.
Скандалы из-за укрытия: коротко о главном
За время полномасштабного вторжения в Украине возникало немало скандалов из-за ненадлежащих условий в укрытиях, их отсутствие и не только. К примеру, жители Чернигова планировали ввести плату за вход в укрытие, но после обсуждений отказались от этой идеи.
Кроме этого, во время массированного обстрела Киева 25 ноября женщина не впустила в укрытие мать с ребенком. Обосновала она это тем, что "мы здесь сделали для себя все". В связи с этим мама с ребенком прятались от обстрела в коридоре.
В Офисе Омбудсмана обнаружили, что 12% укрытий в Киеве, обозначенных на карте, фактически не существуют или используются неправильно. Часто они недоступны для людей с инвалидностью, там также нет аптечек и запасов питьевой воды.