Такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Сколько населения могут вместить украинские укрытия?

Глава МВД отметил, что в Украине недостаточно укрытий.

Сейчас у нас система укрытий насчитывает примерно 62 тысячи объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить только половину населения нашего государства. Особенно это ощущается в прифронтовых регионах,

– сказал Клименко.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев отметил, что с начала 2025 года фонд укрытий увеличился на 2685 объектов.

Он также напомнил, что ранее МВД, Министерство развития общин и территорий, МИД, Минэкономики, Минздрав, МОН и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разработали стратегию развития фонда защитных сооружений до 2034 года.

Основная цель стратегии заключается в том, что прежде всего укрытия должны быть в учреждениях образования, больницах и тому подобное. Ключевые цели стратегии – укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий и формирование культуры безопасности населения.

Сергеев добавил, что эта стратегия предусматривает привлечение международной помощи и средств местных бюджетов, дообустройства подземных пространств, которые можно использовать для укрытия, и не только.

Скандалы из-за укрытия: коротко о главном