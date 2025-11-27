В Україні є понад 60 тисяч укриттів: у МВС сказали, скільки населення можуть вмістити
- В Україні є майже 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити лише половину населення.
- Розроблена стратегія розвитку фонду захисних споруд до 2034 року, яка включає збільшення кількості укриттів та залучення міжнародної допомоги.
В Україні загалом наразі налічується майже 62 тисячі укриттів. Однак цієї кількості недостатньо.
Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Новини до теми У Києві під час масованого обстрілу журналістку з сином намагалися вигнати з укриття
Скільки населення можуть вмістити українські укриття?
Глава МВС зауважив, що в Україні недостатньо укриттів.
Наразі в нас система укриттів налічує приблизно 62 тисячі об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах,
– сказав Клименко.
Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв зазначив, що з початку 2025 року фонд укриттів збільшився на 2685 об'єктів.
Він також нагадав, що раніше МВС, Міністерство розвитку громад і територій, МЗС, Мінекономіки, МОЗ, МОН і Державна служба з надзвичайних ситуацій розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.
Основна мета стратегії полягає в тому, що перш за все укриття мають бути в установах освіти, лікарнях тощо. Ключові цілі стратегії – укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів та формування культури безпеки населення.
Сергєєв додав, що ця стратегія передбачає залучення міжнародної допомоги й коштів місцевих бюджетів, дооблаштування підземних просторів, які можна використовувати для укриття, і не тільки.
Скандали через укриття: коротко про головне
За час повномасштабного вторгнення в Україні виникало чимало скандалів через неналежні умови в укриттях, їх відсутність і не тільки. До прикладу, мешканці Чернігова планували ввести плату за вхід до укриття, але після обговорень відмовилися від цієї ідеї.
Окрім цього, під час масованого обстрілу Києва 25 листопада жінка не впустила в укриття матір з дитиною. Обґрунтувала вона це тим, що "ми тут зробили для себе все". У зв'язку з цим мама з дитиною ховались від обстрілу в коридорі.
В Офісі Омбудсмана виявили, що 12% укриттів у Києві, позначених на карті, фактично не існують або використовуються неправильно. Часто вони недоступні для людей з інвалідністю, там також немає аптечок та запасів питної води.