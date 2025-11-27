В Україні є понад 60 тисяч укриттів: у МВС сказали, скільки населення можуть вмістити

В Україні загалом наразі налічується майже 62 тисячі укриттів. Однак цієї кількості недостатньо.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Новини до теми У Києві під час масованого обстрілу журналістку з сином намагалися вигнати з укриття

Скільки населення можуть вмістити українські укриття?

Глава МВС зауважив, що в Україні недостатньо укриттів.

Наразі в нас система укриттів налічує приблизно 62 тисячі об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах,

– сказав Клименко.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв зазначив, що з початку 2025 року фонд укриттів збільшився на 2685 об'єктів.

Він також нагадав, що раніше МВС, Міністерство розвитку громад і територій, МЗС, Мінекономіки, МОЗ, МОН і Державна служба з надзвичайних ситуацій розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.

Основна мета стратегії полягає в тому, що перш за все укриття мають бути в установах освіти, лікарнях тощо. Ключові цілі стратегії – укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів та формування культури безпеки населення.

Сергєєв додав, що ця стратегія передбачає залучення міжнародної допомоги й коштів місцевих бюджетів, дооблаштування підземних просторів, які можна використовувати для укриття, і не тільки.

Скандали через укриття: коротко про головне