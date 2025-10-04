Укр Рус
4 октября, 14:09
Укрзализныця отменила ряд рейсов после атаки на вокзал в Шостке: список поездов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Укрзализныця отменила несколько пригородных поездов после обстрела железнодорожной станции.
  • Некоторые поезда временно не будут курсировать 4 и 5 октября.

Посреди белого дня 4 октября россияне цинично ударили по железнодорожной станции. Из-за вражеского обстрела в Сумской области не смогут курсировать некоторые поезда.

Об этом информирует Укрзализныця, передает 24 Канал.

Какие рейсы отменили из-за российской атаки?

Железнодорожники рассказали, что вражеский обстрел вызвал повреждения подвижного состава. Из-за этого на Сумщине временно приостановлено движение нескольких пригородных поездов.

Так, в субботу, 4 октября не будут курсировать такие поезда:

  • №967 Терещенская – Новгород-Северский;
  • №968 Новгород-Северский – Терещенская;
  • №6705 Терещенская – Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский – Терещенская;

Известно также об отмене рейсов на воскресенье, 5 октября:

№6701 Терещенская – Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский – Терещенская;

№967 Терещенская – Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский – Терещенская;

№6705 Терещенская – Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский – Терещенская.

Известно, что в результате удара по поезду в Шостке по меньшей мере 30 человек получили ранения, их госпитализировали. Из-за атаки загорелся один из вагонов поезда, на месте работают спасательные службы, медики и экстренные подразделения.

Президент Зеленский прокомментировал атаку, отметив, что российские войска сознательно применили беспилотник против гражданского поезда, зная, что целят в мирных граждан.

Заметьте! Узнать обновленные детали относительно графика движения поездов вы можете на сайте Укрзализныци.

Как враг уничтожает железнодорожную инфраструктуру Украины?

  • В ночь на 2 октября Россия осуществила масштабную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности повредив депо Укрзализныци в Одесской области.
  • Обстрелы 30 сентября также затронули железнодорожные объекты на Черниговщине, что повлекло задержки в движении поездов.
  • По словам представителя Одесской ОГА Сергея Братчука, враг систематически атакует всю территорию Украины, включая Одесскую область, в частности железнодорожную инфраструктуру.