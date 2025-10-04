Посеред білого дня 4 жовтня росіяни цинічно вдарили по залізничній станції. Через ворожий обстріл в Сумській області не зможуть курсувати деякі потяги.

Про це інформує Укрзалізниця, передає 24 Канал.

До теми Удар по потягу у Шостці: щонайменше 30 людей постраждали, серед них – 3 дітей

Які рейси скасували через російську атаку?

Залізничники розповіли, що ворожий обстріл спричинив пошкодження рухомого складу. Через це на Сумщині тимчасово призупинено рух кількох приміських поїздів.

Так, у суботу, 4 жовтня не курсуватимуть такі поїзди:

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська;

Відомо також про скасування рейсів на неділю, 5 жовтня:

№6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

Унаслідок удару по поїзду у Шостці щонайменше 30 осіб отримали поранення, їх госпіталізували. Через атаку загорівся один із вагонів потяга, на місці працюють рятувальні служби, медики та екстрені підрозділи.

Президент Зеленський прокоментував атаку, зазначивши, що російські війська свідомо застосували безпілотник проти цивільного поїзда, знаючи, що цілять у мирних громадян.

Зауважте! Дізнатись оновлені деталі стосовно графіка руху поїздів ви можете на сайті Укрзалізниці.

Як ворог нищить залізничну інфраструктуру України?