Укрзалізниця скасувала низку рейсів після атаки на вокзал у Шостці: список потягів
- Укрзалізниця скасувала кілька приміських поїздів після обстрілу залізничної станції.
- Деякі потяги тимчасово не курсуватимуть 4 та 5 жовтня.
Посеред білого дня 4 жовтня росіяни цинічно вдарили по залізничній станції. Через ворожий обстріл в Сумській області не зможуть курсувати деякі потяги.
Про це інформує Укрзалізниця, передає 24 Канал.
До теми Удар по потягу у Шостці: щонайменше 30 людей постраждали, серед них – 3 дітей
Які рейси скасували через російську атаку?
Залізничники розповіли, що ворожий обстріл спричинив пошкодження рухомого складу. Через це на Сумщині тимчасово призупинено рух кількох приміських поїздів.
Так, у суботу, 4 жовтня не курсуватимуть такі поїзди:
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська;
Відомо також про скасування рейсів на неділю, 5 жовтня:
№6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;
№6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;
№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.
Унаслідок удару по поїзду у Шостці щонайменше 30 осіб отримали поранення, їх госпіталізували. Через атаку загорівся один із вагонів потяга, на місці працюють рятувальні служби, медики та екстрені підрозділи.
Президент Зеленський прокоментував атаку, зазначивши, що російські війська свідомо застосували безпілотник проти цивільного поїзда, знаючи, що цілять у мирних громадян.
Зауважте! Дізнатись оновлені деталі стосовно графіка руху поїздів ви можете на сайті Укрзалізниці.
Як ворог нищить залізничну інфраструктуру України?
- У ніч на 2 жовтня Росія здійснила масштабну атаку на залізничну інфраструктуру України, зокрема пошкодивши депо Укрзалізниці в Одеській області.
- Обстріли 30 вересня також зачепили залізничні об'єкти на Чернігівщині, що спричинило затримки в русі поїздів.
- За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ворог систематично атакує всю територію України, включно з Одещиною, зокрема залізничну інфраструктуру.