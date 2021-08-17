Умер скандальный начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря: что о нем известно

Умер бывший начальник областного управления полиции Днепропетровщины Виталий Глуховеря. Это произошло 17 августа на отдыхе в Турции. Мужчина был известен прежде всего из-за скандала, после которого уволился из полиции.

Сообщают, что смерть бывшего полицейского была естественной. А именно, у мужчины оторвался тромб.

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Что известно об умершем

Виталий Глуховеря служил в милиции с 1985 года.

Прошел путь от младшего сержанта до начальника Кировского районного отдела милиции Днепра.

С 1998 до 2003 годах был руководителем Днепропетровской областной милиции.

В 2010 – 2013 годах находился на должности советника посольства Украины в РФ.

В марте 2014 стал руководителем Днепропетровского городского управления МВД.

В мае того же года министр МВД Арсен Аваков назначил Глуховерю исполняющим обязанности начальника МВД Днепропетровщины.

Когда расследовали избиение протестующих в Днепре во время Революции Достоинства 2014 Глуховеря защищал подчиненных.

Кроме этого, он отличился тем, что носил куртку с надписью СССР.



Глуховеря в спортивной куртке СССР / Фото из фейсбука Руслана Синицына

Наибольший скандал в карьере

В последние годы жизни он был на должности проректора в Днепровском университете внутренних дел. Там Глуховеря оказался после увольнения из полиции. Это произошло, потому, что 27 июля 2019 получила огласку самая скандальная история в карьере правоохранителя.

Тогда обнародовали видео, где патрульные остановили авто этого мужчины в Днепре. Поскольку это крайне не понравилось топ-полицейскому, он вызвал отряд спецназовцев КОРД. Те по прибытию жестко задержали патрульных.

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Чем закончился этот скандал

Такое поведение возмутило не только сеть, но и президента Владимира Зеленского. Поэтому он высказал требование к МВД уволить Глуховерю. Однако 29 июля 2019 года тот сам написал рапорт с просьбой уволить его из рядов полиции.

23 августа того же года Глуховере объявили подозрение по статье о превышении власти. Однако это дело так и не дошло до суда.