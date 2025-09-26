Российский режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян умер ночью в пятницу, 26 мая. В последние месяцы россиянин находился в коме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его жену, главного редактора российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргариту Симоньян.

Что известно о смерти Кеосаяна?

Ранее пропагандист находился в коме, в которой пробыл девять месяцев. На протяжении всего времени мужчина находился в реанимации одной из московских клиник. И уже 26 мая Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет, не приходя в сознание.

Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо,

– написала пропагандистка.

Кто такой Кеосаян?

Кеосаян это известный российский пропагандист и кинорежиссер. Он продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы. Занимался пропагандой, оправдывая российскую агрессию и военные преступления оккупантов.

Также является режиссером фильма "Мост" 2017 года, снятого на территории временно оккупированного Крыма. Ранее его внесли в базу "Миротворец", а также в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.

В своих телепрограммах он неоднократно заявлял, что украинская власть нелегитимна и что территория Донбасса не принадлежит Украине. Кроме вышеупомянутого, он активно утверждал, что Крым якобы является частью России.

Еще перед началом полномасштабного вторжения, в 2017 году, этот горячий сторонник Путина армянского происхождения угрожал, что "Россия будет в Киеве". Более того, он публично призывал к уничтожению украинцев.

