Російський режисер і пропагандист Тигран Кеосаян помер уночі у п'ятницю, 26 травня. Протягом останніх місяців росіянин перебував у комі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його дружину, головну редакторку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргариту Симоньян.

Що відомо про смерть Кеосаяна?

Російський пропагандист перебував у комі дев'ять місяців. Протягом усього часу він знаходився у реанімації однієї з московських клінік. І вже 26 травня Тигран Кеосаян помер у віці 59 років, не приходячи до тями.

Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні сім'ї. Дякую всім, дякую,

– написала пропагандистка.

Кеосаян – відомий російський пропагандист та кінорежисер. Він просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою, виправдовуючи російську агресію і воєнні злочини окупантів.

Також є режисером фільму "Мост" 2017 року, знятого на території тимчасово окупованого Криму. Раніше його внесли до бази "Миротворець", а також до санкційних списків Євросоюзу, Великої Британії та Канади.

У своїх телепрограмах він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна та що територія Донбасу не належить Україні. Крім вищезгаданого, він активно стверджував, що Крим нібито є частиною Росії.

Ще перед початком повномасштабного вторгнення, у 2017 році, цей палкий прихильник Путіна вірменського походження погрожував, що "Росія буде в Києві". Ба більше, він публічно закликав до знищення українців.

Що цьому передувало?