Помер Тигран Кеосаян – чоловік російської пропагадистки Симоньян
- Тигран Кеосаян, російський режисер і пропагандист, помер після дев'яти місяців у комі, не приходячи до тями.
- Він був відомий українофобними висловлюваннями та підтримкою російської агресії, перебував у санкційних списках.
Російський режисер і пропагандист Тигран Кеосаян помер уночі у п'ятницю, 26 травня. Протягом останніх місяців росіянин перебував у комі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його дружину, головну редакторку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргариту Симоньян.
Що відомо про смерть Кеосаяна?
Російський пропагандист перебував у комі дев'ять місяців. Протягом усього часу він знаходився у реанімації однієї з московських клінік. І вже 26 травня Тигран Кеосаян помер у віці 59 років, не приходячи до тями.
Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні сім'ї. Дякую всім, дякую,
– написала пропагандистка.
Кеосаян – відомий російський пропагандист та кінорежисер. Він просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою, виправдовуючи російську агресію і воєнні злочини окупантів.
Також є режисером фільму "Мост" 2017 року, знятого на території тимчасово окупованого Криму. Раніше його внесли до бази "Миротворець", а також до санкційних списків Євросоюзу, Великої Британії та Канади.
У своїх телепрограмах він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна та що територія Донбасу не належить Україні. Крім вищезгаданого, він активно стверджував, що Крим нібито є частиною Росії.
Ще перед початком повномасштабного вторгнення, у 2017 році, цей палкий прихильник Путіна вірменського походження погрожував, що "Росія буде в Києві". Ба більше, він публічно закликав до знищення українців.
Що цьому передувало?
У січні 2025 року пропагандист пережив клінічну смерть і перебував у комі. Кеосаян потрапив до лікарні ще наприкінці грудня 2024 року. Причиною госпіталізації до лікарні стали його давні захворювання серця.
Вже тоді лікарі оцінювали його стан як дуже важкий. Відомо, що у 2008 та 2010 роках у Кеосаяна було два великих інфаркти міокарда. Зазначимо, що сама Симоньян іноді повідомляла про покращення його стану.