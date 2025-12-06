К оккупантам "пришел Николай": "Призраки" ГУР уничтожили вражеский "Бук"
- 6 декабря украинские спецподразделения ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" на оккупированной части Запорожской области.
- Операцию провели в День Вооруженных Сил Украины, ликвидировав важный элемент российской обороны.
Украинские бойцы спецподразделения ГУР нанесли точный удар по российскому ЗРК "Бук-М3" на оккупированной части Запорожской области. Операцию провели 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины.
"Призраки" уничтожили еще один дорогостоящий элемент вражеской обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное видео, обнародованное разведкой.
Что известно об операции ГУР 6 декабря?
Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, бойцы элитного спецподразделения ГУР "Призраки" провели успешную операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. Разведчикам удалось обнаружить позицию ключевого элемента российской обороны ЗРК "Бук-М3" вблизи населенного пункта Святотроицкое и уничтожить его.
В результате атаки современная и чрезвычайно дорогая система ПВО оккупантов была ликвидирована.
Момент попадания дрона "Призрак" во вражеский ЗРК: смотрите видео ГУР
Какие еще операции недавно провели украинские защитники?
29 ноября разведчики провели успешную операцию по поражению важных систем вражеской обороны. Повреждения получила пусковая установка 9А83 в соответствии с ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом посещении и сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
28 ноября стало известно, что Силы беспилотных систем ВСУ за три дня уничтожили три российские ЗРК, которые являются ключевыми в обороноспособности врага. Силам обороны удалось повредить "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".
Воины ГУР обезвредили один российский вертолет и дорогостоящие системы российской ПВО во временно оккупированном Крыму. "Призраки" разбили вдребезги вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", РЛС "Небо-У", РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "Терек".