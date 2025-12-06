К оккупантам "пришел Николай": "Призраки" ГУР уничтожили вражеский "Бук"

Украинские бойцы спецподразделения ГУР нанесли точный удар по российскому ЗРК "Бук-М3" на оккупированной части Запорожской области. Операцию провели 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины.

"Призраки" уничтожили еще один дорогостоящий элемент вражеской обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное видео, обнародованное разведкой.

Что известно об операции ГУР 6 декабря?

Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, бойцы элитного спецподразделения ГУР "Призраки" провели успешную операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. Разведчикам удалось обнаружить позицию ключевого элемента российской обороны ЗРК "Бук-М3" вблизи населенного пункта Святотроицкое и уничтожить его.

В результате атаки современная и чрезвычайно дорогая система ПВО оккупантов была ликвидирована.

Момент попадания дрона "Призрак" во вражеский ЗРК: смотрите видео ГУР

