До окупантів "прийшов Миколай": "Примари” ГУР знищили ворожий "Бук"
- 6 грудня українські спецпідрозділи ГУР знищили російський ЗРК "Бук-М3" на окупованій частині Запорізької області.
- Операцію провели в День Збройних Сил України, ліквідувавши важливий елемент російської оборони.
Українські бійці спецпідрозділу ГУР завдали точного удару по російському ЗРК "Бук-М3" на окупованій частині Запорізької області. Операцію провели 6 грудня, у День Збройних Сил України.
"Примари" знищили ще один дороговартісний елемент ворожої оборони. Про це пише 24 Канал із посиланням на ексклюзивне відео, оприлюднене розвідкою.
Що відомо про операцію ГУР 6 грудня?
Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних Сил України, бійці елітного спецпідрозділу ГУР "Примари" провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Розвідникам вдалось виявити позицію ключового елементу російської оборони ЗРК "Бук-М3" поблизу населеного пункту Святотроїцьке та знищити його.
Внаслідок атаки сучасну та надзвичайно дорогу систему ППО окупантів було ліквідовано.
Момент влучання дрона "Примар" у ворожий ЗРК: дивіться відео ГУР
Які ще операції нещодавно провели українські оборонці?
29 листопада розвідники провели успішну операцію з ураження важливих систем ворожої оборони. Пошкоджень зазнала пускова установка 9А83 відповідно до ЗРК "С-300В", яка перебувала на бойовому відвідуванні та відразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".
28 листопада стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ за три дні знищили три російські ЗРК, які є ключовими в обороноздатності ворога. Силам оборони вдалось пошкодити "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".
Воїни ГУР знешкодили один російський гелікоптер та дороговартісні системи російської ППО в тимчасово окупованому Криму. "Примари" розтрощили вщент гвинтокрил Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", РЛС "Небо-У", РЛС "Небо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "Терек".