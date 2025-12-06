До окупантів "прийшов Миколай": "Примари” ГУР знищили ворожий "Бук"

Українські бійці спецпідрозділу ГУР завдали точного удару по російському ЗРК "Бук-М3" на окупованій частині Запорізької області. Операцію провели 6 грудня, у День Збройних Сил України.

"Примари" знищили ще один дороговартісний елемент ворожої оборони. Про це пише 24 Канал із посиланням на ексклюзивне відео, оприлюднене розвідкою.

Дивіться також Знищено пускові установки "Шахедів": Братчук розповів про удар ЗСУ по Чауді

Що відомо про операцію ГУР 6 грудня?

Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних Сил України, бійці елітного спецпідрозділу ГУР "Примари" провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Розвідникам вдалось виявити позицію ключового елементу російської оборони ЗРК "Бук-М3" поблизу населеного пункту Святотроїцьке та знищити його.

Внаслідок атаки сучасну та надзвичайно дорогу систему ППО окупантів було ліквідовано.

Момент влучання дрона "Примар" у ворожий ЗРК: дивіться відео ГУР

Які ще операції нещодавно провели українські оборонці?