Превратили вражеское оружие в пепел: на Курщине защитники поразили комплекс "Искандер" и ПВО
- Силы специальных операций Украины уничтожили часть оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Курской области России.
- Удалось также сжечь вражескую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь".
Силы специальных операции ВСУ совместно с повстанцами смогли обезвредить на территории России вражеские систему ПВО и элемент ракетного комплекса оккупантов. Успешные действия провели в Курской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бойцов ССО.
Какая техника россиян уничтожена в Курской области?
В ночь на 4 октября Силы специальных операций провели работу в Курской области России, где оккупанты хранили свое вооружение. Обезвредить технику врага украинским защитникам помогло повстанческое движение "Черная Искра".
Так под атаку вблизи села Овсянниково попала транспортно-заряжательная машина для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ее российская армия использовала для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску. Фактически это оружие было одним из ключевых для запуска воздушных целей по Украине.
Кроме этого совместно с повстанцами удалось сжечь вражескую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" недалеко от села Нижний Реутец. Эта небольшая система обнаруживала и сопровождала воздушные цели. Враг с помощью этой РЛС оборонял свои позиции и объекты.
Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах,
– заявили воины украинских ССО.
Какое вооружение врага недавно уничтожено из-за атак?
На днях украинские Силы обороны впервые сбили новый российский разведывательный дрон "Князь Вещий Олег" на Славянском направлении. Его поражение было важным для того, чтобы нарушить наблюдение врагов за позициями украинских войск.
Во временно оккупированной Авдеевке разведчики уничтожили штаб российского подразделения "Рубикон". Операцию провели с помощью дрона FP-2. В результате атаки уничтожен объект и убиты вражеские офицеры и операторы БпЛА.
Спецназовцы недавно атаковали логистические объекты россиян на Луганщине. Из-за этого оккупанты столкнулись с дефицитом горючего. Была поражена точка с горюче-смазочными материалами у Должанска и склад в районе Роскошного.