Перетворили ворожу зброю на попіл: на Курщині захисники уразили комплекс "Іскандер" та ППО
- Сили спеціальних операцій України знищили частину оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у Курській області Росії.
- Вдалося також спалити ворожу радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".
Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з повстанцями змогли знешкодити на території Росії ворожі систему ППО та елемент ракетного комплексу окупантів. Успішні дії провели в Курській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бійців ССО.
Дивіться також Не така, як подають росіяни: полковник запасу ЗСУ оцінив ситуацію в Покровську
Яка техніка росіян знищена в Курській області?
У ніч проти 4 жовтня Сили спеціальних операцій провели роботу в Курській області Росії, де окупанти зберігали своє озброєння. Знешкодити техніку ворога українським захисникам допоміг повстанський рух "Черная Искра".
Так, під атаку поблизу села Овсянникове потрапила транспортно-заряджальна машина для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Її російська армія використовувала для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску. Фактично ця зброя була однією з ключових для запуску повітряних цілей по Україні.
Окрім цього, спільно з повстанцями вдалося спалити ворожу радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" неподалік села Нижній Реутець. Ця невелика система виявляла й супроводжувала повітряні цілі. Ворог за допомогою цієї РЛС обороняв свої позиції та об'єкти.
Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати "тисячі порізів" ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах,
– заявили воїни українських ССО.
Яке озброєння ворога нещодавно знищено через атаки?
Днями українські Сили оборони вперше збили новий російський розвідувальний дрон "Князь Вєщий Олег" на Слов'янському напрямку. Його ураження було важливим для того, щоб порушити спостерження ворогів за позиціями українських військ.
У тимчасово окупованій Авдіївці розвідники знищили штаб російського підрозділу "Рубікон". Операцію провели за допомогою дрона FP-2. Унаслідок атаки знищено об'єкт та вбито ворожих офіцерів та операторів БпЛА.
Спецпризначенці нещодавно атакували логістичні об'єкти росіян на Луганщині. Через це окупанти зіштовхнулися з дефіцитом пального. Було уражено точку з пально-мастильними матеріалами біля Довжанська та склад у районі Розкішного.