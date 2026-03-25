"Ад на земле": в Усть-Луге после атаки до сих пор не могут потушить пожар

Украинские беспилотники 25 марта атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. В результате успешного удара там сильно горит инфраструктура.

Кадры пожара показали в Exilenova+.

Как пылает порт Усть-Луга после атаки?

Дроны Сил беспилотных систем ВСУ ударили по нефтяному порту Усть-Луга. На объекте в результате атаки вспыхнули масштабные пожары на резервуарах. По состоянию на вечер 25 марта они до сих пор горят.

Масштабные пожары в порту Усть-Луга в России

На видео и фото очевидцев в сети видно окутанную пожаром инфраструктуру крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". Над ним поднимается в небо густой дым.

Задымление после успешных ударов под Санкт-Петербургом

По данным СБС ВСУ, экспорт нефти в порту Усть-Луга продолжался 2 дня после предыдущей атаки. Сейчас он снова прекратился из-за нового повреждения терминала.

