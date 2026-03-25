"Пекло на землі": в Усть-Лузі після атаки досі не можуть загасити пожежу
- Українські безпілотники атакували російський порт Усть-Луга, спричинивши масштабні пожежі на інфраструктурі.
- Пожежі охопили резервуари нафти, зупинивши експорт.
Українські безпілотники 25 березня атакували російський порт Усть-Луга у Ленінградській області. В результаті успішного удару там сильно горить інфраструктура.
Кадри пожежі показали в Exilenova+.
Як палає порт Усть-Луга після атаки?
Дрони Сил безпілотних систем ЗСУ вгатили по нафтовому порту Усть-Луга. На об'єкті внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі на резервуарах. Станом на вечір 25 березня вони досі палають.
Масштабні пожежі у порту Усть-Луга в Росії / Фото з телеграму Dnipro Osint
На відео та фото очевидців у мережі видно огорнуту пожежею інфраструктуру найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Над ним здіймається в небо густий дим.
За даними СБС ЗСУ, експорт нафти в порту Усть-Луга тривав 2 дні після попередньої атаки. Наразі він знову припинився через нове пошкодження термінала.
Яких втрат ще зазнала Росія?
Крім того, вночі 25 березня Сили оборони вдарили по Виборзькому суднобудівному заводу в Ленінградській області. Там внаслідок атаки було пошкоджено російський патрульний криголам "Пурга".
До цього під прицілом був нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим". На обох об'єктах фіксували пожежі.
21 березня Україна атакувала НПЗ в Саратовській області Росії. За даними Генштабу ЗСУ, там було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та великий резервуар.