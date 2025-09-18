18 сентября произошла утечка персональных данных украинцев. Это произошло во время тестирования е-нотариата.

Из-за этого Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру – Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановки тестирования эти системы, передает 24 Канал.

Утечка каких именно данных произошла?

В НПУ сообщили, что утечка настоящих данных произошла во время работы с учебной версией системы е-нотариат.

В свободный доступ попала информация из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, в том числе и данные о завещаниях.

НПУ готова присоединиться к урегулированию ситуации по вопросам, связанных с учебной версией тестирования е-нотариата.

Это (утечка данных – 24 Канал), по мнению НПУ, является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан ... Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество по созданию прогрессивной и надежной системы е-нотариата!

– говорится в заявлении Нотариальной палаты.

Что известно о е-нотариате?