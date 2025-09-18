18 вересня стався витік персональних даних українців. Це відбулося під час тестування е-нотаріату.

Через це Нотаріальна палата України звернулася до першого віцепрем'єр-міністра – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинення тестування ці системи, передає 24 Канал.

Витік яких саме даних стався?

У НПУ повідомили, що витік справжніх даних стався під час роботи з навчальною версією системи е-нотаріат.

У вільний доступ потрапила інформація з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, у тому числі й дані про заповіти.

НПУ готова долучитися до врегулювання ситуації щодо питань, пов'язаних з учбовою версією тестування е-нотаріату.

Це (витік даних – 24 Канал), на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян… Сподіваємося на розуміння і подальшу співпрацю щодо створення прогресивної та надійної системи е-нотаріату!

– йдеться у заяві Нотаріальної палати.

Що відомо про е-нотаріат?