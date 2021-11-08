Утечка информации – это всегда плохо, – госсекретарь Эстонии о сервисе "Дия" и кибербезопасности

Эстонию всегда ставят в пример, когда речь идет о диджитализации государственных услуг. За тридцать лет после распада Советского Союза страна преодолела немало кризисов и завоевала первенство в направлении электронного управления. Однако как страна достигла таких результатов и чему Украине следует поучиться у Эстонии? В этом разбирались с Таймаром Петеркопом, госсекретарем Эстонии.

В эстонском посольстве поговорили с ним и о статусе русского языка в стране, гуманитарной помощи Украине, сервисе "Дия" и кибербезопасности. Во время разговора чиновник рассказал, как в стране мотивируют вакцинироваться, а также поделился собственными правилами поведения в интернете.

Таймар Петеркоп С декабря 2018 года работает госсекретарем Эстонии. До этого он возглавлял эстонское управление информационной системы, которая отвечает за электронное управление и кибербезопасность страны. Ранее господин Петеркоп работал в Минобороны Эстонии и посольстве Эстонии в США. Он окончил юридический факультет Тартуского университета, а также военный колледж армии США по специальности "Стратегический менеджмент".

Языковой вопрос и гуманитарная помощь

Когда вы впервые посетили Украину?

Впервые я посетил Украину, когда мне был один год. Мы с семьей около шести раз отдыхали в Крыму еще во времена Советского Союза. Последний раз был в Украине в 2003 году. С тех пор страна чрезвычайно изменилась.

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Изменилась и Эстония. Граждане стран Балтии, в частности эстонцы, сейчас предпочитают общение на национальных языках. Молодежь и вовсе может не знать русский. Почему так случилось? Есть ли в Эстонии какая-то государственная политика, регулирующая статус языка?

Действительно, сейчас многие эстонцы общаются именно на эстонском. Многие люди, особенно молодые, просто не знают русский. Я немножко общаюсь. В ресторане смогу заказать себе блюда и напитки. Однако рабочие вопросы привык решать именно на эстонском.

После распада СССР у Эстонии почти не осталось контактов с Россией. Эстонцы начали смотреть в сторону Запада и изучать другие языки. Среди них – английский, французский, немецкий, испанский, итальянский.

Молодежь поступает в западные университеты. У нее нет возможности и необходимости говорить по-русски, а язык требует практики.

В то же время в эстонских школах каждый может выбирать, какой иностранный язык изучать. В некоторых учебных заведениях обучают и сразу двум. Молодежи почти не нужно прилагать усилия для изучения английского, так как он – язык видеоигр и YouTube.

Петеркоп: "Кибератаки помогают улучшить государственные сервисы" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Во время официального визита вы посетили Донецкую и Луганскую области, в частности КПВВ "Золотое" и Авдеевку. Что обсуждали с представителями местной власти?

Мы обсуждали ситуацию, которая сложилась на Востоке Украины, а также как российская агрессия изменила отношение людей.

В течение 2021 года Украина получит от Эстонии миллион евро гуманитарной помощи. В ООН уточнили, что эти средства направят людям, которые проживают в районах конфликта на Востоке Украины. Можем ли мы ожидать гуманитарную помощь в следующем году?

Эстония – маленькая и не очень богатая страна. По моему мнению, деньги – это не единственное, чем мы можем поделиться с Украиной. Было бы выгодно для наших стран обмениваться опытом. Эстонии есть чему поучиться и у независимой Украины. В целом в рамках визита мы и говорили о том, как еще улучшить сотрудничество между Эстонией и Украиной в конкретных отраслях.

"Дия", утечка данных и вакцинация

Петеркоп: "Нам есть чем гордиться. Эстония – единственная страна в мире, где вы на выборах можете электронно проголосовать" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В 2015 – 2018 годах вы возглавляли эстонское управление информационной системы, которое отвечало за электронное управление и кибербезопасность страны. Обсуждали ли вы с Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации, приложение "Дия"? Что можете сказать об этом сервисе государственных услуг?

Я впервые увидел презентацию этого приложения, и у меня нет достаточно знаний, чтобы предоставить основательный фидбек. Однако господин Федоров – очень энергичная личность. Нечасто в госструктурах можно встретить такого человека. На основе первого впечатления могу сказать, что приложение "Дия" в некоторых случаях даже более продвинутое, чем эстонская информационная система.

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Этой весной личные данные вакцинированных появились на сайте Минздрава, и все желающие могли их увидеть и скачать. Эту информацию украинцы подавали при регистрации в сервисе "Дия"…

Утечка информации – это всегда плохо. Данные о здоровье людей, в частности прививках, являются одними из самых конфиденциальных. Граждане должны доверять государству. Иначе люди не будут просто пользоваться цифровыми услугами, которые оно предоставляет.

Нам тоже было тяжело на пути к цифровизации страны. Мы были бедной страной после обретения независимости, имели недостаточно ресурсов. Однако в конце 90-х или начале 2000-х наши молодые политики начали развивать цифровые услуги.



E-Health – электронный медицинский портал в Эстонии / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Относительно доверия к государству. Как вы мотивируете эстонцев делать прививки от коронавируса?

Я сам вакцинирован препаратом AstraZeneca. И уже более 60% эстонцев полностью вакцинированы. Мы – довольно либеральная страна. На законодательном уровне никто не заставляет вакцинироваться. Все решает работодатель. Страх и санкции вряд ли заставят людей делать прививки.

Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной для каждого. Можно привиться в больницах, на работе, в супермаркетах. Студенты-медики тоже призывают граждан делать прививки и объясняют, почему это нужно делать.

Действительно, настоящий вызов – заставить людей вакцинироваться, однако мы только за "позитивную" мотивацию. Знаю, что в других странах граждан мотивируют деньгами, однако это не путь Эстонии.

После вакцинации на e-Health (электронном медицинском портале – 24 канал) появится сертификат, и каждый эстонец сможет его скачать и в дальнейшем использовать.

Кибербезопасность цифрового общества

В e-Health пациент может пользоваться медицинскими услугами на эстонском, английском и русском языках.

Петеркоп: "На законодательном уровне никто не заставляет вакцинироваться" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В 2007 году российские хакеры атаковали сайты эстонского парламента, других госучреждений, СМИ. Изменились ли с тех пор подходы к кибербезопасности?

После масштабной кибератаки 2007 года многое изменилось. Наши политики первыми в Европе запустили организационную структуру системы кибербезопасности. Можно сказать, что кибернападения помогают улучшить государственные сервисы.

Чаще всего Эстонию атакуют российские и китайские хакеры. Иногда нами интересуются Северная Корея и Иран. У нас есть система, как защищать личную информацию граждан. В прошлом году мы начали проводить лекции для людей, которым уже есть 55 лет, чтобы улучшить их осведомленность в вопросах кибербезопасности.

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Нам есть чем гордиться. Эстония – единственная страна в мире, где вы на выборах можете электронно проголосовать. Уже одна треть населения так и делает. Незадолго до голосования мы напоминаем людям, что нужно обновить программное обеспечение на компьютерах или ноутбуках.

Во время лекций советуем эстонцам никогда не заходить на подозрительные или неизвестные сайты. Не нажимать на незнакомые ссылки и вложения. И конечно, стоит разобраться, какую информацию веб-сайты считают с ваших девайсов перед тем, как что-то загружать с них.

В октябре 2005 года на местных выборах в Эстонии впервые применили систему электронного голосования.

В 2008 – 2010 годах вы работали в Эстонском посольстве в Вашингтоне. Сравните, как внедряют цифровые сервисы в Эстонии и США.

Основная разница – в отношениях между гражданами и правительством. В Штатах люди доверяют компаниям Apple, Google, Microsoft, однако не хотят делиться личной информацией с властью. В Эстонии же совсем другое общество.

Петеркоп: "Я использую Facebook не для продвижения своего бренда, а для того, чтобы оставаться на связи с друзьями и родными" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Напоследок посоветуйте нашим гражданам и госслужащим, как нужно вести себя в соцсетях.

У меня есть только учетная запись в Facebook. Я не добавляю людей, которых лично не знаю. Да и вообще, я использую Facebook не для продвижения своего бренда, а для того, чтобы оставаться на связи с друзьями и родными. Мои дочери еще не пользуются соцсетями, а жена советуется относительно публикаций.

В целом в Эстонии нет свода правил, которые бы регулировали поведение чиновников в соцсетях. Это личное дело каждого. Я восхищаюсь людьми, которые находят время и делятся важной информацией у себя на страницах. Просто нужно помнить о рисках. Стоит время от времени менять пароль и использовать двухшаговую аутентификацию.

Я использую геолокацию на личном телефоне в отличие от рабочего, так как иногда необходимо заказать еду или вызвать такси. Если я хочу жить цифровой жизнью, то без этого никак не обойтись.