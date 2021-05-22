Эти деньги поступят уже в 2021 году. Соответствующее сообщение появилось в твиттере эстонского Министерства иностранных дел.

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"В последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена на Украину. Мы продолжим ее поддерживать и помогать тем, кто нуждается", – говорится в заявлении.

Ранее президент Эстонии подчеркнула, что мир должен следить за ситуацией с безопасностью в Украине. Мол, нельзя забывать, что Россия стянула войска к границам.

Украину посетила премьер-министр Эстонии