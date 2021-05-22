Эти деньги поступят уже в 2021 году. Соответствующее сообщение появилось в твиттере эстонского Министерства иностранных дел.
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"В последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена на Украину. Мы продолжим ее поддерживать и помогать тем, кто нуждается", – говорится в заявлении.
Ранее президент Эстонии подчеркнула, что мир должен следить за ситуацией с безопасностью в Украине. Мол, нельзя забывать, что Россия стянула войска к границам.
Украину посетила премьер-министр Эстонии
- 18 мая руководительница эстонского правительства Кая Каллас приехала в Украину. Она, в частности, посетила линию разграничения на Востоке.
- Чиновница поехала на КПВВ в Станице Луганской. Ее сопровождал министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.
- В Киеве Каллас встретилась с президентом Зеленским. Она заверила его, что "Украина всегда в сердце эстонского народа".
- Политики подписали заявление относительно направлений сотрудничества. Говорится, в частности, о готовности Эстонии поддержать вступление Украины в ЕС.