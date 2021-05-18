Там начали сооружение многофункциональной зоны. Во время визита премьер подтвердила намерения относительно поддержки Украины.

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Эстония и в дальнейшем будет поддерживать Украину

По ее словам, Эстония 7 лет стоит бок о бок с Украиной и продолжит это делать столько, сколько потребуется.

Границы Украины международно определены. Луганск – это Украина, Донецк – это Украина, и Крым – это Украина,

– отметила Каллас.

По ее мнению, лучший ответ Украины на вооруженную агрессию России – это реформы и инвестирование в развитие подконтрольных правительству территорий.

"Люди должны видеть, что на свободной территории лучше, здесь есть жизнь и Украина – это европейская страна", – отметила премьер-министр.



Кая Каллас и Алексей Резников / Фото пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции



Каллас посетила Донбасс / Фото прессслужбы Министерства по вопросам реинтеграции

Коротко о визите премьера Эстонии

Каллас заявила о желании посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть, как изменилась ситуация в регионе.

Больше всего ее интересовало, как война повлияла на жизнь местных. Об этом политик сказала во время брифинга с главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

Она также отметила, что планирует предоставить информацию о ситуации на Востоке Украины Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.

Кстати, ранее о поддержке Украины подчеркнула и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она сказала, что ситуация по безопасности в Украине должна оставаться в центре внимания мира.